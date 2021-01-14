Лучшая работа в Архангельске от SuperJob

SuperJob представляет топ самых высокооплачиваемых предложений работодателей в Архангельске.
В феврале рынок российский труда продолжает восстанавливаться. Индекс рынка труда SuperJob показывает, что рекрутинговая активность работодателей сейчас более чем на 15% выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет.
В феврале в Архангельске самые высокооплачиваемые предложения - для работников торговли.
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
78 200 руб.
|
2
|
60 000 — 70 000 руб.
|
3
|
50 000 — 75 000 руб.