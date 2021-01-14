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Лучшая работа в Архангельске от SuperJob

SuperJob представляет топ самых высокооплачиваемых предложений работодателей в Архангельске.

В феврале рынок российский труда продолжает восстанавливаться. Индекс рынка труда SuperJob показывает, что рекрутинговая активность работодателей сейчас более чем на 15% выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет.

В феврале в Архангельске самые высокооплачиваемые предложения - для работников торговли.

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Торговый представитель

78 200 руб.

2

Директор филиала

60 000 — 70 000 руб.

3

Директор магазина

50 000 — 75 000 руб.
26 февраль 08:26 | : Экономика

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