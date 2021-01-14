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Гендер есть гендер. Кому в Архангельской области платят больше?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала зарплатные ожидания соискателей-мужчин из Архангельской области, а также выяснила, на вакансии с какими зарплатами их чаще всего приглашают.

Средняя заработная плата, на которую претендуют мужчины, в Архангельской составляет 40 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей больше, чем зарплатные ожидания местных женщин-соискателей. Кстати, наиболее сильный разрыв в зарплатных ожиданиях в зависимости от пола соискателя среди регионов СЗФО зафиксирован также в Мурманской и Ленинградской областях, а также в Карелии и Коми – в этих регионах мужчины претендуют на зарплату в среднем на 15 тысяч рублей больше, чем женщины.

Наиболее высокие запросы наблюдаются у соискателей-мужчин из сферы добычи сырья и высшего менеджмента (по 80 тысяч рублей), а также в области производства и медицины (по 60 тысяч рублей). Женщины-соискатели из этих сфер, как правило, претендуют на зарплаты от 35 до 50 тысяч рублей. В свою очередь, самые скромные запросы демонстрируют мужчины Архангельской области из профессиональных сфер «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг», «Туризм, гостиницы». Интересно, что в регионе нет ни одной профессиональной сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже ожиданий женщин.

В целом средняя зарплата в вакансиях, на которые работодатели приглашали мужчин-соискателей, в Архангельской области составляет около 40 тысяч рублей – это на 12 тысяч рублей больше, чем средняя предлагаемая зарплата для соискателей-женщин в регионе.

Отметим, что в Архангельской области есть три профессиональные сферы, где работодатели, приглашая на собеседование соискателей-мужчин, как правило, предлагают доход меньше или такой же, как и соискателям-женщинам. Так, в бухгалтерской сфере архангельских мужчин приглашают пройти собеседование на работу, которая сулит зарплату в 25 тысяч рублей, для женщин в данной сфере в Архангельской области условия чуть выше – 27 тысяч. Также в сфере науки и страхования 40 и 37 тысяч соответственно зарплатные предложения от работодателей одинаковы для соискателей обоих полов.  

Среди профессиональных сфер, куда мужчин обычно приглашают на гораздо более высокооплачиваемые вакансии, нежели женщин, в Архангельской области лидирует «Госслужба»: мужчинам там предлагают в среднем на 32 тысячи рублей больше, чем женщинам (82 тысячи рублей). На втором месте – «Высший менеджмент», здесь разница не такая большая – 17 тысяч рублей (местных соискателей-мужчин, как правило, приглашают на вакансии из этой сферы со средним доходом 70 тысяч рублей). На третьем месте сфера «Управление персоналом», здесь разница - 25 тысяч рублей (местных соискателей-мужчин, как правило, приглашают на вакансии из этой сферы со средним доходом 60 тысяч рублей).  

25 февраль 08:47 | : Экономика

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