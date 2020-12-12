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Россияне не заметили обещанного сдерживания цен на продукты

декабре 2020 года В.Путин подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары. Однако только каждый восьмой россиянин считает, что таким образом государству удается сдерживать рост цен. В опросе исследовательского центра SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Лишь 13% россиян считают, что указ помог стабилизировать цены на основные продукты питания в январе-феврале 2021 года. По мнению большинства, закон не работает (69%): «Эта заморозка оказалась фиктивной. Цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания»; «Эти меры приведут скорее всего к дефициту товаров».

О том, что правительственные меры не работают, мужчины заявляли чаще женщин (72 и 65% соответственно). Больше всего же тех, кто не наблюдает положительного эффекта от регулирования цен, среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. (77%).

Идею продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения одобряет практически каждый второй (48%). Против подобной инициативы 3 из 10 россиян, их основные доводы: «Нужно повышать благосостояние населения, а не вводить талоны»; «У нас малоимущими числятся те, кто ими не является. Пособия и льготы получают люди не бедные».

Больше всего сторонников продовольственных сертификатов среди граждан до 34 лет (54%), меньше всего — среди россиян старше 45 лет и тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц (по 43%).

19 февраль 07:33 | : Экономика

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