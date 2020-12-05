Архангельск, 18-е: Вывоз мусора производится по графику

В Архангельской агломерации мусоровозы работают в штатном режиме. С раннего утра на уборку контейнерных площадок Архангельска вышли 20 единиц техники. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивают 4 машины с гидроманипулятором - «фишки». В районах области вывоз ТКО также обеспечивается в штатном режиме.
Из-за понижения температуры воздуха в ночные часы до -35-37 градусов возможны отклонения от графиков, но вывоз отходов обеспечивается с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При среднесуточной температуре воздуха +5 и ниже, вывоз ТКО должен осуществляться не реже одного раза в трое суток.
Региональный оператор отслеживает работу перевозчиков, количество вышедших на маршруты техники и качество уборки контейнерных площадок с помощью автоматизированной системы «Управление отходами».
В случае поломки мусоровоза производится замена или дополнительная обработка контейнерной площадки, чтобы не допускать скопления ТКО.
Население может также сообщать о невывозах ТКО Региональному оператору по телефону «горячей линии»: +7 (8182) 63-70-02; Viber, WhatsApp, Telegram (письменные и фото обращения): +7(965)734-70-04.