Собственники квартир в 1-й очереди «NORDICA» получают ключи

Более 75 квартир передано дольщикам 1-й очереди жилого комплекса «NORDICA», который Группа «Аквилон» возводит в Северодвинске.
Напомним, что в конце прошлого года подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди ЖК «NORDICA» на ул. Победы 1-я. В январе началась передача ключей собственникам. С 9 февраля представители компании приступили к показам квартир, расположенных в 1-м подъезде.
Вместе со счастливыми обладателями нового жилья – Еленой и Евгением Мельниковыми в приемке их квартиры участвовал ведущий специалист отдела продаж новостроек Агентства недвижимости «Белое море» Александр Антипин. По его словам, впечатление от квартиры и жилого комплекса в целом - очень хорошее.
Несмотря на то, что ограничительные мероприятия, связанные с мерами по нераспространению на территории региона короновирусной инфекции внесли изменения в регламент приемки, все квартиры будут переданы дольщикам в установленный договором срок. О готовности конкретной квартиры к передаче каждый участник долевого строительства уведомляется заранее специалистами офиса Группы «Аквилон» в Северодвинске. Задать все интересующие вопросы можно в офисе на ул. Ломоносова, 85, к. 1, а также по телефону: 8(8184)52-00-00.
ЖК «NORDICA» состоит из двух корпусов. Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. В непосредственной близости расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов.
Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
Сейчас на 2-й очереди строители завершили кирпичную кладку 9-го этажа и остекление окон. Ведется устройство кровли. Монтаж внутренних перегородок ведется на 9-м этаже. Продолжается прокладка внутридомовых и наружных инженерных сетей. На 50% смонтированы лифты. Сдача в эксплуатацию 2-й очереди запланирована на 3-й квартал 2021 года.
Что касается благоустройства территории, то в ЖК «NORDICA» оно организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн и большое количество озеленения, размещена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка.
Кстати, в ноябре прошлого года остановка общественного транспорта «Северный рейд», расположенная на ул. Юбилейной (с двух сторон) в районе строящегося жилого комплекса, будет называться «ЖК «NORDICA».
В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в Северодвинске 5 жилых комплексов общей площадью более 90 тыс. кв. м. В рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.