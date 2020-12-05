"Действующие полигоны ТКО почти исчерпали свой ресурс". На совещании в Правительстве Поморья

Вчера в Правительстве Архангельской области прошло совещание, главной темой которого стало состояние действующих полигонов.
Встреча объединила специалистов профильного министерства, регионального оператора, сотрудников природоохранной прокуратуры, депутатов и активистов региональных экологических движений.
Как отметили участники в Архангельской области работают 20 полигонов, и в основном это исторически сложившиеся свалки, во многом уже неотвечающие современным требованиям экологического законодательства. Зачастую на полигонах нет очистных сооружений, водонепроницаемого покрытия, отсутствует весовой контроль и учет за поступающими отходами. В Архангельской агломерации из трех объектов остались только два – в Архангельске и Северодвинске. Все отходы из Новодвинска везут на полигон областного центра, сюда же направляется ТКО с островов и части населенных пунктов Холмогорского района. Ресурс архангельского полигона исчерпан уже на 85%, к 2024 году он будет полностью заполнен.
Как отметил заместитель председателя Правительства Архангельской области Евгений Автушенко, вопрос с обработкой и захоронением ТКО в Архангельской области стоит остро. В регионе необходимо выстраивать новую современную инфраструктуру, позволяющую отправлять на обработку более 60% отходов.
- Снизить объем отходов, отправляемых на захоронение, позволят только современные мусоросортировочные комплексы с двухпоточной системой обработки. Согласно территориальной схеме и инвестпрограмме регоператора в Архангельской области должны быть построены три мусоросортировочных комплекса. Подобные объекты сегодня запускаются во многих регионах страны, и они успешно справляются с обработкой отходов, направляя на переработку более половины сортируемого ТКО, - рассказал генеральный директор Регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов.
- Региональный оператор знаком с технологиями, которые применяются в стране. Современные мусоросортировочные комплексы могут быть построены в Архангельской области, что позволит обрабатывать более 60% отходов, отправляя только 40% ТКО на захоронение, против 100% сегодня, - пояснил Денис Серебряков, начальник отдела по развитию регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор».
Сегодня главное грамотно выбрать земельные участки, которые бы позволили оптимально выстроить логистические потоки ТКО с нескольких районов, отметили участники встречи. Построить новые объекты на территориях действующих полигонов не позволяет природоохранное законодательство. Проблема в том, что на период строительства все отходы со старого полигона должны быть перемещены на другой участок. А это по сути создание еще одной свалки. Кроме того, к современным полигонам и сортировочным комплексам предъявляются жесткие требования.
Технологии и понимание какими должны быть современные мусоросортировочные комплексы и полигоны у Регионального оператора есть. Пока не определены земельные участки для строительства. Свою помощь в выборе и организации общественного обсуждения предложили экологические движения региона.
При этом в правительстве региона исходят из четкой позиции: объекты переработки должны быть в первую очередь способны перерабатывать ТКО без вреда для окружающей среды: предлагаемые технологические решения необходимо представить общественности и выбрать лучшие.
Кроме того, в вопросах организации современной системы обращения с отходами Региональный оператор намерен воспользоваться успешным опытом российских регионов и зарубежных стран.