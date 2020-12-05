Эксперты ОНФ обеспокоены ремонтом дороги на улице Победы в Архангельске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к главе администрации Архангельска с просьбой изменить проект ремонта улицы Победы от Маймаксанского шоссе до улицы Капитана Хромцова протяженностью почти 7 км. Общественники изучили проект ремонта автодороги и пришли к выводу, что он выполнен некачественно, без учета мнения граждан целого округа, в котором проживает более 20 тыс. человек.
Проект предусматривает изменение схемы организации дорожного движения, а именно – сужение улицы Победы и перенос тротуаров вдоль улицы с безопасного расстояния к краю проезжей части. Эксперты ОНФ считают, что в сложившейся ситуации необходимо увеличить средства на ремонт дороги в прежних ее габаритах, или разбить ремонт на два этапа. Первый участок отремонтировать в 2021 г., а второй в 2022. Оба варианта потребуют корректировки проекта. В противном случае, 200 млн руб., направленные на ремонт в этом году, будут потрачены неразумно.
На площадке регионального отделения ОНФ состоялось совещание по этой теме с участием представителей профильного департамента, ГИБДД, главы округа и архангельского блогера Михаила Шишова. По мнению блогера, проживающего в Маймаксе, проект выполнен без учета особенностей транспортного потока. По этой улице двигается большое количество грузового транспорта. Раньше ширина дороги позволяла свободно разъехаться двум большим машинам. Кроме того, принято ошибочное решение по сужению проезжей части, проектировщик перенес тротуары, которые раньше находились на удалении от проезжей части непосредственно к ее краю. Каждый год на улице Победы происходят ДТП со смертельным исходом, теперь в них могут пострадать и пешеходы, которые будут передвигаться по тротуару прямо вдоль полосы движения автотранспорта.
«Вопрос очень серьезный. В перспективе мы можем получить не разумно отремонтированный большой участок дороги, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который будет неудобен, как для машин, так и для пешеходов. Явно, что муниципальным заказчиком не осуществлялось сопровождение качества разработки проекта. На совещании прозвучало, что разработчик проекта является членом СРО, поэтому контролировать качество их работы нет необходимости. Хотелось бы отметить, что замечания относительно сужения проезжей части и переноса к ней вплотную тротуаров были высказаны и представителями ГИБДД, однако власти не учли этот факт. И почему-то совсем забыли про то, что в порту «Экономия» строится производственно-логистический комплекс Министерства обороны РФ, а значит, поток автотранспортных перевозок по дороге, ведущей в порт, только возрастет», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Алексей Нестеренко.