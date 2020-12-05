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Вместе с жилым комплексом на Поморской улице Архангельск получит два детских сада

Проектом планировки территории в границах ул. Поморская - пр. Обводной канал - ул. Володарского - пр. Советских космонавтов предусмотрены места для возможного размещения двух дошкольных образовательных учреждений на 75 мест каждое.

 

В текстовой части Генерального плана Архангельска есть основные мероприятия по территориальному планированию, которые включают планируемые объекты капитального строительства местного значения в области образования, физической культуры и спорта. Они предусматривают к 2023 году строительство на территории квартала, ограниченного ул. Поморская - пр. Обводной канал - ул. Володарского - пр. Советских космонавтов детского сада на 125 мест. 

Утвержденным в соответствии с генпланом Проектом планировки территории в границах ул. Поморская - пр. Обводной канал - ул. Володарского - пр. Советских космонавтов предусмотрены места для возможного размещения двух дошкольных образовательных учреждений на 75 мест каждое, что в сумме составляет 150 мест – на 25 больше чем в Генплане.

Напомним, что в прошлом году на открытом аукционе, проведенном администрацией Архангельска в рамках программы развития застроенных территорий, Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. В соответствии с договором застройщик за свой счет уже расселил три деревянных многоквартирных дома. Кроме того, «Группа «Аквилон» построит и безвозмездно передаст муниципалитету встроенно-пристроенное помещение для размещения яслей-сада на 75 мест.

- Проектирование нового жилого комплекса ведется в полном соответствии с утвержденным Проектом планировки территории. То есть с учетом размещение двух дошкольных учреждений на 75 мест каждое. По договору развития застроенной территории Группа «Аквилон» взяла на себя обязательство по возведению яслей-сада на не менее чем 75 мест, который будет безвозмездно передан муниципалитету. Сейчас с администрацией Архангельска обсуждается вопрос о размещении второго детсада, - отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.

Как пояснили в администрации Архангельска, Проектами планировок территорий в расположенных рядом кварталах предусмотрено размещение: детсада на 140 мест в микрорайоне, ограниченном ул. К. Либкнехта – пр. Новгородский - ул. Поморская – пр. Советских космонавтов, и на 60 мест в микрорайоне пр. Новгородский – ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – ул. Серафимовича. Также Ломоносовском округе предусмотрен большой детсад (на 220 мест) в районе ул. Романа Куликова, где у муниципалитета есть соответствующий участок.
Для Группы «Аквилон» создание максимально благоприятных условий для открытия детских садов в новых жилых комплексах является одним из стратегических приоритетов. Сейчас в построенных компаниях домах в Архангельске успешно функционируют пять детских садов. Это полноценные дошкольные учреждения, имеющие лицензию и располагающие всем необходимым для оказания образовательных услуг, ухода и присмотра за детьми.

  

16 февраль 15:14 | : Экономика

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