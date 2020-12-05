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Компания по услугам микрофинансирования из Северодвинска в рейтинге лучших работодателей России

. Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты ежегодного Рейтинга работодателей России.

В категорию крупных компаний (с численностью от 1001 до 5000 человек) по итогам работы в 2020 году в рейтинг вошла северодвинская компания Центрофинанс (103 место).

В целом по стране в категории крупнейших компаний лидером стала Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", в список лучших по стране вошли Kaspersky, Сбербанк, Mars, 2ГИС, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СИБУР, Tele2 и Национальная Медиа Группа.

Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года.

Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей:

— готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);

— желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки);

— данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).

В 2020 году общее количество финалистов Рейтинга превысило 500 компаний, что почти в два раза выше показателя за 2019 год. События прошедшего года стали непростым испытанием для рынка труда, бизнеса компаний и их бренда работодателя, чем объясняется рекордное число участников Рейтинга и повышенное внимание к нему компаний и соискателей со всей России. Отметим, что всего на участие в нынешнем Рейтинге было подано около 900 заявок, но не каждая.

«Мы рады представить результаты Рейтинга работодателей за 2020 год. В этот раз благодаря повышенному интересу со стороны компаний-работодателей и их желанию объективно оценить свою привлекательность на рынке труда нам удалось получить максимально реалистичную картину лучших работодателей. Мы ввели важные изменения в методологию составления Рейтинга, заменив оценку вовлеченности на оценку лояльности персонала, что является еще более точным и достоверным показателем, соответствует лучшим мировым практикам, и существенно упрощает компаниям прохождение этого этапа. Также вместо единого списка мы выделили четыре основных сегмента в зависимости от численности – это крупнейшие компании со штатом больше 5 тысяч сотрудников, крупные, средние и небольшие. Мы уверены, что для всех участников рынка труда новый рейтинг стал еще более понятен и прозрачен, более информативным и прикладным как для аудита и объективной оценки HR-процессов, так и внесения изменений в свои HR-стратегии, а для соискателей послужит лучшим ориентиром при выборе места работы», - отмечает Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог Рейтинга работодателей России.

16 февраль 08:01 | : Экономика

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