Компания по услугам микрофинансирования из Северодвинска в рейтинге лучших работодателей России

. Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты ежегодного Рейтинга работодателей России.
В категорию крупных компаний (с численностью от 1001 до 5000 человек) по итогам работы в 2020 году в рейтинг вошла северодвинская компания Центрофинанс (103 место).
В целом по стране в категории крупнейших компаний лидером стала Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", в список лучших по стране вошли Kaspersky, Сбербанк, Mars, 2ГИС, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СИБУР, Tele2 и Национальная Медиа Группа.
Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года.
Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей:
— готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);
— желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки);
— данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).
В 2020 году общее количество финалистов Рейтинга превысило 500 компаний, что почти в два раза выше показателя за 2019 год. События прошедшего года стали непростым испытанием для рынка труда, бизнеса компаний и их бренда работодателя, чем объясняется рекордное число участников Рейтинга и повышенное внимание к нему компаний и соискателей со всей России. Отметим, что всего на участие в нынешнем Рейтинге было подано около 900 заявок, но не каждая.
«Мы рады представить результаты Рейтинга работодателей за 2020 год. В этот раз благодаря повышенному интересу со стороны компаний-работодателей и их желанию объективно оценить свою привлекательность на рынке труда нам удалось получить максимально реалистичную картину лучших работодателей. Мы ввели важные изменения в методологию составления Рейтинга, заменив оценку вовлеченности на оценку лояльности персонала, что является еще более точным и достоверным показателем, соответствует лучшим мировым практикам, и существенно упрощает компаниям прохождение этого этапа. Также вместо единого списка мы выделили четыре основных сегмента в зависимости от численности – это крупнейшие компании со штатом больше 5 тысяч сотрудников, крупные, средние и небольшие. Мы уверены, что для всех участников рынка труда новый рейтинг стал еще более понятен и прозрачен, более информативным и прикладным как для аудита и объективной оценки HR-процессов, так и внесения изменений в свои HR-стратегии, а для соискателей послужит лучшим ориентиром при выборе места работы», - отмечает Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог Рейтинга работодателей России.