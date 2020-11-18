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Один врач на двести тысяч. Маленькие жители Архангельской области не могут попасть на прием к нефрологу

Мы уже писали об этой проблеме - в поликлиническом отделении Детской областной больницы не соблюдаются сроки оказания медицинской помощи. Маленькие пациенты со всего региона вынуждены дожидаться приема врача-нефролога месяцами вместо гарантированных государственной программой оказания медицинской помощи 14 дней. Да, это наследие бывшего главы областного минздрава Карпунова… но пора уже исправлять ситуацию.

Свое мнение в очередной раз высказал депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев (КПРФ):

- Данная ситуация - не следствие коронавирусных ограничений. Это сложившаяся в медучреждении практика, длящаяся ГОДАМИ! И в этом нет ничего удивительного, ведь, по мнению высококомпетентных дядь и теть, сидящих на высокооплачиваемых должностях в областном минздраве и руководстве детской больницы, одного врача-нефролога в штате поликлинического отделения вполне достаточно на всех детей Архангельской области. ОДНОГО ВРАЧА на более чем 200 тысяч детей!

Первоначально запрос о проведении проверки и принуждения к восстановлению прав юных северян на своевременное оказание медпомощи в единственной (единственной!) детской областной больнице был направлен в прокуратуру области. Но, как это часто у них бывает, прокуроры отмахнулись тем, что они никого не подменяют, и направили обращение на рассмотрение в областной филиал Росздравнадзора (тексты обращений и отписок в распоряжении редакции). В орган, который даже не наделен компетенцией по разъяснению нормативно-правовых актов, не говоря уже о том, что компетенцией по надзору за соблюдением прав и свобод человека в России, вообще-то, федеральным законом наделили именно прокуроров. Наверно, где-то на просторах необъятной это работает, как задумывалось, а в Архангельской области забота прокуроров о детях почему-то выражается в запугивании при участии в несогласованных акциях. Оставим это на совести синих пиджаков.

Но как же так получилось, что с одной стороны государство гарантирует своевременное (в течение 14 дней со дня обращения в медучреждение) оказание плановой медицинской помощи, а с другой – государственные миньоны годами игнорируют требования нормативно-правовых актов, ими же издаваемых? В конкретном случае с поликлиническим отделением детской областной больницы ситуация выстроена следующим образом.

Есть нормативно-правовые акты РосФедерации, регулирующие все аспекты деятельности консультативно-диагностических центров, в том числе детских, созданных при больницах, имеющих статус областных, краевых и т.п., при условии количества детского населения (от 0 до 18 лет) превышающего 100 тысяч человек. Вот только поликлиническое отделение Архангельской областной детской клинической больницы не имеет статуса консультативно-диагностического центра, а потому надзорное ведомство не станет привлекать руководство АОДКБ к ответственности за несоблюдение федерального приказа в части рекомендованного количества штатных единиц. Ведь согласно этому приказу в КДЦ на каждые 10 тысяч детей положено по одному нефрологу. А у нас он всего один на 217858 детей!

Также АОДКБ является медучреждением третьего уровня в региональной системе здравоохранения. Это значит, что требования к территориальным и местным поликлиникам (первый и второй уровень) на него аналогичным образом не распространяется. Этим и пользуется с попустительства областного минздрава руководство детской больницы, в одностороннем порядке решив не соблюдать рекомендованную федеральным минздравом штатную численность медперсонала.

Всё, на что хватило нового министра здравоохранения Архангельской области, это описание маршрутизации детей, нуждающихся в своевременной медицинской помощи врачей-нефрологов, что только подчеркнуло нехватку компетентности в «верхах», дефицит квалифицированных кадров и в медучреждениях области, а также управленческую импотенцию, откровенно мешающую решить многолетнюю проблему с превышением сроков ожидания медпомощи хотя бы для юных северян. Подумать только, по информации самого же минздрава АО, «оказание специализированной медицинской помощи детям по профилю «нефрология», осуществляется врачами-нефрологами в ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» в ГБУЗ АО «АОДКБ» (детская больница) и ГБУЗ АО «АОКБ» (взрослая больница)». При этом в детской больнице одна штатная единица врача-нефролога в поликлиническом отделении, в Северодвинске, согласно информации с официального сайта, создан и успешно функционирует на базе детской больницы консультативно-диагностический центр, а во взрослой больнице своя специфика работы. И всё! Детских нефрологов по полису ОМС в области больше нет…

И мне вот очень интересно, этим важным-семиэтажным дядям и тётям самим-то не стыдно в таком признаваться, расписываясь в собственном бессилии? Куда нас завела оптимизация здравоохранения и многолетнее попустительство чиновников от медицины удобным главврачам? К «экономии» на здоровье собственных детей? Вернее, наших детей. Не могу себе представить ситуацию, когда ребенка министра или прокурора вынудят ждать приема специалиста в АОДКБ несколько месяцев…

Решением этой проблемы может стать оформление поликлинического отделения АОДКБ в статусе консультативно-диагностического центра с увеличением штатного количества специалистов до рекомендуемых федеральным минздравом нормативов. С этим же предложением в областной минздрав обратился и территориальный орган Росздравнадзора. А также было бы неплохо наладить реальный контроль над деятельностью руководства медучреждения, а не имитировать его на бумаге. Конечно, это потребует недюжинных волевых усилий от тех чиновничьих кадров, которые за годы при г-не Карпунове научились только гробить региональное здравоохранение. Впрочем, если эта задача кажется им неподъемной, всегда можно уйти в отставку, освободив место тому, кто знает, как решать проблемы, а не только как их создавать.

В отличие от глубоко уважаемых чиновничьих дядь и тёть, нас ситуация с соблюдением законных прав детей на своевременную и качественную медицинскую помощь в Архангельской области заботит, и поэтому мы продолжим добиваться того, чтобы их соблюдали безоговорочно, а не только тогда, когда это удобно чиновникам.

P.S. Редакция ИА RUSNORD подтверждает свою готовность опубликовать мнение по заданной в публикации теме от ответственных лиц областного Министерства здравоохранения.  

13 февраль 07:44 | : Экономика / Скандалы

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