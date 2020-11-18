Все квартиры в ЖК «Green Park» переданы собственникам

Все владельцы квартир в первом в Архангельске жилом комплексе эко-класса, Группой «Аквилон», получили ключи от квартир.
Передача квартир собственникам Группой «Аквилон» была выполнена на 4,5 месяца раньше установленного срока. Ограничительные мероприятия, связанные с мерами по нераспространению на территории региона коронавирусной инфекции внесли изменения в регламент приемки квартир дольщиками. Тем не менее, все квартиры были переданы досрочно.
- Передача ключей прошла в рабочем режиме в соответствии с действующим регламентом. Мы работаем индивидуально с каждым собственником квартиры. Все возникающие вопросы и замечания устраняются в кратчайшие сроки, - отметил начальник отдела контроля качества Сергей Стародубцев.
Напомним, что 2-я очередь ЖК «Green Park» была введена в эксплуатацию в прошлом году с опережением графика. А в конце 2019 года года было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди комплекса, а весной этого года был сдан паркинг. На I-м Ежегодном всероссийском градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК, «Green Park» признан лучшей новостройкой Архангельской области.
Первый в Архангельске жилой эко-комплекс возведен Группой «Аквилон» в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины. Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на этом участке застройщиком было расселено 4 аварийных деревянных дома.
ЖК «Green Park» построен по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм, современный утеплитель применен на кровле и в техподполье. Здание спроектировано с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления использованы энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения имеют дополнительную шумоизоляцию. Проект отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов ему присвоен «Высокий» класс энергоэффективности. Объект прошел проверку и получил Серебряный сертификат российской системы по повышению энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.
Инженерные системы ЖК «Green Park» спроектированы с учетом европейских экологических стандартов. Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения и радиаторами с терморегуляторами. Места общего пользования оборудуются энергоэффективными светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Смонтированы малошумные лифты без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и экономии затрат по коммунальным платежам.
Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Выполнен ландшафтный эко-дизайн озеленения, установлены детская игровая площадка с антитравматическим покрытием и веревочным парком и площадки для отдыха с малыми архитектурными формами, уличные тренажеры, освещение территории с использованием светодиодных фонарей.
Помимо закрытого паркинга, сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения. Изначально созданы условия для раздельного сбора мусора. Вся прилегающая к дому территория оборудована дренажной системой по технологии «Двор без луж», обеспечивающей эффективное водоотведение.