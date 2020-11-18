В Поморье кумовство процветает не только на госслужбе

Все больше компаний и организаций в стране заботятся о безопасности бизнеса и его репутации. Служба исследований hh.ru провела опрос среди российских работающих граждан и соискателей, и выяснила внедрена ли в их компании система комплаенс и сталкивались ли они с коррупцией и превышением должностных полномочий на работе.
В опросе участвовали работники госслужбы, коммерческих организаций и НКО, а также самозанятые и индивидуальные предприниматели. В ходе анонимного анкетирования каждый пятый опрошенный представитель госслужбы, в том числе из Архангельской области заявил, что сталкивался с кумовством. Отметим, что такую же информацию озвучили представители НКО и коммерческих организаций – 20% опрошенных по стране заявили о фактах кумовства на своей работе. Почти каждый третий госслужащий в стране и в Архангельской области, в частности, был свидетелем случаев превышения полномочий на работе. Еще 10% работников госстурктур знают о фактах получения или передачи взяток у себя на работе.
«Безусловно в ходе опроса люди рассказывали различные истории специалистам службы исследований hh.ru. Так, одна из опрошенных женщин рассказала, как много лет назад, она, работая менеджером по продажам получила от одного из клиентов «совет» как нужно делать откат, чтобы не узнало руководство. Совету, она, конечно, не последовала. Еще один случай, о котором рассказал опрошенный: работник сразу после увольнения узнал, что руководители "наняли" на его место своих родственников и получали за них зарплату. На самом деле на рабочее место никто нанят не был, а обязанности распределили между оставшимися работниками, а «назначенные» родственники никогда не появлялись в компании, просто числились в документах, как работники.
Кроме того, респонденты отмечали и другие варианты случаев коррупции на работе: кому-то из их коллег, по словам опрошенных, дарили машину или дачу «за молчание», кто-то знал о получении откатов, а также о передаче информации госорганам, также есть свидетели хищения и присвоения материальных ценностей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Cеверо-Запад.
Чаще всего с фактами получения или дачи взятки сталкивались по данным опроса представители из сфер «Безопасность», «Юристы», «Строительство». Случаи злоупотребления полномочиями также отмечает каждый третий опрошенный представитель из сферы «Рабочий персонал», а также каждый пятый опрошенный работник из сфер «Производство», «Административный персонал», «Медицина» и «Закупки». Одни из самых низких показателей по фактам передачи взяток были зарегистрированы в ходе опроса среди представителей бухгалтерского дела, административного персонала и представителей транспортной сферы. Взятку предлагали 9% опрошенных респондентов.
При этом каждый второй опрошенный по стране заявил, что в его компании есть система комплаенс, то есть система внутренних правил, определяющая соответствие действий сотрудников компании законодательству, отраслевым стандартам и корпоративной этике. Не знают о такой системе на своей работе 23% опрошенных. выше всего доля тех, кто заявил, что в его компании внедрен комплаенс в банковской сфере, а также в области безопасности, управления персоналом, медицине.
Вопрос о запретах, введённых в компаниях, где работают опрошенные также принес много информации. Так, в компаниях по всей стране, в том числе в Архангельской области чаще всего установлены два запрета: родственники или супруги не могут работать вместе и нельзя получать подарки свыше определенной суммы.
В заключении опроса у респондентов спросили, ужесточилась ли в их компании антикоррупционная политика компании за последний год. Почти каждый второй опрошенный ответил, что никаких изменений не было. Стала жестче у 19% опрошенных.