Половина работодателей Архангельской области не планируют вакцинацию своих сотрудников

В стране набирает ход прививочная кампания: на конец января было сделано около 1,5 млн прививок от короновируса. Обязательна вакцинация от COVID-19 только для работников медицинских и образовательных организаций, а также для работников сферы социального обслуживания, для остальных она носит добровольный характер. В связи с этим эксперты hh.ru провели опрос работодателей по всей стране, в том числе из Архангельской области, и выяснили их планы по вакцинации сотрудников.
В рамках опроса выяснилось, что каждый второй из опрошенных работодателей не планирует проводить вакцинацию своих работников от коронавируса. Среди основных причин отказа бесполезность, так как эффект не гарантирован, низкие риски заражения работников в компании, а также то, что у компании не хватает средств на вакцинацию.
Еще у 23% опрошенных представителей российских компаний и в том числе из Архангельска, вопрос вакцинации уже обсуждался, но решение на момент опроса еще не было принято. Положительно на вопрос о вакцинации ответили 15% опрошенных представителей. Среди тех, компаний, которые решились на вакцинацию своего персонала, у 75% было принято решение поставить от коронавируса прививку всем категориям работников. Еще 8% представителей компаний планируют прививать только тех, кто работает с клиентами.
«На вопрос: «Как вы думаете, нужно ли принимать какие-то меры по отношению к сотрудникам, которые, возможно, откажутся от вакцинации в вашей компании?» каждый второй опрошенный представитель компаний ответил, что никаких мер приниматься не будет, так как это личное решение каждого человека. При этом 42% опрошенных заявили, что постараются провести с «отказниками» разъяснительную работу и убедить в важности вакцинирования», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.
Примечательно, что опрос, проведенный hh.ru ранее среди соискателей и работающих россиян, показал, 30% респондентов заявили о том, что выберут не делать прививку от коронавируса вовсе, даже если у них появится такая возможность в этом году и все вакцины пройдут испытания, и подтвердится их эффективность. Еще 21% в этом случае выбрали бы российскую вакцину, 24% — зарубежную. Каждый четвёртый затруднился с ответом. Выше всего доля тех, кто не стал бы ставить прививку вовсе — среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет, также эта доля высока среди женщин (34%), в административном персонале и банковской сфере (по 38%). Готовых довериться российской вакциной больше всего среди старшего поколения, в сфере безопасности (42%).