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Хроники эпохи ковида: курьеры идут нарасхват

Коронавирусные ограничения постепенно ослабляются, но некоторые новые привычки останутся с нами навсегда. За время пандемии россияне успели оценить удобство сервисов курьерской доставки, которые продолжают развиваться. Спрос на курьеров еще больше вырос: по сравнению с прошлым январем вакансий стало в 4,8 раза больше!

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представляет топ самых привлекательных предложений работодателей для курьеров в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Хабаровске.

Самые дорогие вакансии февраля от курьерских и транспортных компаний, сервисов доставки, кадровых агентств. Свободный график, средства передвижения на выбор (пешком, на велосипеде, на самокате, на автомобиле), выбор предмета доставки (еда, документы, товары интернет-магазинов) — лучшие вакансии февраля для курьеров!

10 февраль 07:57 | : Экономика

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