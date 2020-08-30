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Вечером в дождливую пятницу... Профессиональные тайны хедхантеров

7 из 10 рекрутеров отмечают, что явка кандидатов зависит от погоды за окном. Пропустить назначенное интервью без уважительных причин соискатели руководящих должностей позволяют себе заметно реже, чем младший персонал. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.
Каждый третий рекрутер (33%) отмечает, что при закрытии им последней вакансии на собеседование явились все претенденты на руководящую позицию. В отношении линейного персонала этим могут похвастаться всего 12% работодателей, а в отношении младшего — лишь 5%. Ситуация, когда собеседование пропускают менее 10% приглашенных, тоже наиболее характерна для руководящих позиций: об этом сообщили 36% работодателей. В отношении линейного персонала о такой явке говорит 21% опрошенных, младшего — лишь 13%. В то же время по сравнению с 2012 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, о явке от 90 до 100% кандидатов на позиции руководящего и линейного персонала стали говорить заметно чаще.

Об очень низкой явке (более 50% кандидатов не пришли) в основном говорят в отношении позиций младшего персонала (41%) и за 9 лет ситуация даже ухудшилась: в 2012 году о столь низкой явке сообщали 35% рекрутеров.

Опытные рекрутеры знают, что нельзя назначать собеседования на дождливый вечер пятницы. В том, что явка на интервью зависит от температуры на улице и осадков, сообщают 70% рекрутеров. 44% работодателей считают, что меньше кандидатов приходит на интервью в определенные дни недели. Судя по комментариям, особенно неудачными в этом плане являются понедельник и пятница. Зависимость потока соискателей от времени суток наблюдает 41% рекрутеров. За 7 лет специалисты, ведущие подбор персонала, только укрепились в своих выводах: о зависимости количества пропусков интервью от погоды, дня недели и времени суток стали говорить заметно чаще.

07 февраль 07:32 | : Экономика

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