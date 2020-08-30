Группа «Аквилон» предлагает работу мечты для бухгалтеров

Крупнейшая девелоперская компания региона – Группа «Аквилон» предлагает для замещения вакансии бухгалтеров.
Соискателей ждет интересная работа, достойная оплата, возможность профессионального роста и коллектив, в котором всегда помогут и поддержат.
Конкретные обязанности определяются по результатам собеседования с учетом опыта работы и квалификации претендентов.
Предпочтения отдается тем, кто имеет профильное образование (специальность – «Бухгалтерский учет»), является уверенным пользователем ПК. Приветствуется умение работать с большим объемом информации (в том числе с программными продуктами электронной бухгалтерии), высокая степень внимательности и усидчивости.
Соискатели должны быть готовы работать в режиме многозадачности и обладать высоким уровнем ответственности.
Если вы профессионал своего дела, умеете работать вдумчиво и в команде, то откликайтесь на предложение и присылайте свое резюме на электронную почту nazaryin@akvilon-invest.ru
Все подробности можно узнать в службе персонала по телефону +79110550426.
В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в столице Поморья и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Среди них, проекты комплексной застройки микрорайонов «Аквилон REKA» в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в городе корабелов.
Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.