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В Архангельской области срочно ищут свободного гастроэнтеролога

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

Врач-гастроэнтеролог - https://bit.ly/39JD43i (от 183 000 руб. до вычета НДФЛ)
 
Директор по лесопильному производству - https://bit.ly/3rg1ffy (от 150 000 руб. на руки)
 
Руководитель геологической службы (Главный геолог) - https://bit.ly/3axwyeT (от 150 000 руб. на руки)
 
Маляр / Промышленный альпинист - https://bit.ly/3oKqvZB (от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
 
Сборщик корпусов металлических судов - https://bit.ly/2YHx9FC (от 120 000 руб. до вычета НДФЛ)

04 февраль 12:08 | : Экономика

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