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Когда в квартире тихо Группа «Аквилон» внедряет передовые технологии шумоизоляции

Новый стандарт жилого строительства Э4, реализуемый на объектах Группы «Аквилон» предусматривает применение современных технологий шумо-, звукоизоляции.

 

При разработке проектов новых жилых комплексов специалисты компании стараются заглянуть в будущее, анализируют мировые тренды и новинки в девелопменте, отзывы покупателей и новоселов. Результатом этой работы стал новый стандарт жилого строительства Э4 объединивший самые перспективные разработки технической лаборатории Группы «Аквилон» по проектированию, материалам и инженерии, эргономике пространства и «умным» системам для дома.

- На этапе проектирования мы продумываем не только архитектуру, технологии и инженерные системы, мы строим модель жизни новоселов в наших домах, основанную на Эргономике пространства, Экологичности и безопасности проживания, Энергоэффективности каждой детали и Экономии, как при приобретении жилья, так и при его последующем обслуживании. Концепция Э4 последовательно внедряется в наши новые проекты, - отмечает генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.

Для обеспечения качественной звукоизоляции в своих жилых комплексах Группа «Аквилон» использует современные, передовые технологии.

- Так толщина межквартирных стен достигает до 400 мм, толщина перекрытий этажей – 300 мм. В квартирах для остекления окон используются металлопластиковые двухкамерные стеклопакеты. Устанавливаются входные двери известного производителя «Гардиан» сделаны из стали и имеющие толщину 60 мм. Внедряется улучшенная система вентиляции, которая способствует поглощению шума и пропускает в квартиру свежий воздух даже при закрытых окнах, благодаря климатическим клапанам под радиаторами в стенах. В жилых комплексах монтируются современные бесшумные лифты. Все это в комплексе обеспечивает повышенную шумоизоляцию жилых помещений, - отмечает руководитель строительного департамента Группы «Аквилон» Сергей Малафеевский.
Сделать дополнительную звукоизоляцию в своей квартире можно и самостоятельно. Для этого, во-первых, пересмотреть расположение мебели, которая значительно влияет на уровень шума в помещении, и разместить вплотную к стенам там, где это возможно. Во-вторых, можно добавить в интерьер текстиля: сегодня можно подобрать по-настоящему красивые и качественные текстильные вещи, скрадывающие шум. Также хорошим решением может сдать отделка стен мягкими панелями. Разнообразные дизайнерские модели таких панелей отличаются стилем, разнообразием моделей и часто используются в качестве материала для шумоизоляции. Кроме того, их достаточно легко вписать в уже готовый образ квартиры.

В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в столице Поморья и Северодвинске 14  жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Среди них, проекты комплексной застройки микрорайонов «Аквилон REKA» в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в городе корабелов.

Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе  масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.

02 февраль 08:37 | : Экономика

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