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Более 3000 собственников обратились в Фонд капремонта Архангельской области в январе 2021 года

Самый большой объем обращений собственников традиционно на «горячую линию» Фонда: наши операторы проконсультировали 2466 человек.

Через сайт принято 364 обращения, остальные граждане прислали всеми возможными способами: через портал Госуслуги, по электронной почте, по факсу. Всего таких обращений за прошедший месяц – 216.

Основная часть запросов – предоставление справок об отсутствии задолженности, обращения о внесении изменений данных о собственниках помещений в многоквартирном доме, розыск оплат, начисление и поступления взносов на капитальный ремонт, расчет мер социальной поддержки на оплату взноса для льготных категорий граждан, получение сведений о сумме собранных средств по дому, о порядке и сроках проведения капитального ремонта.

Обращаем внимание на то, что приём граждан региональным оператором не проводится – до тех пор, пока не будут сняты ограничения, введенные для личных приемов в связи с распространением коронавирусной инфекции.

За консультацией по вопросам начисления и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственники помещений могут обратиться в будние дни по телефону горячей линии 8(8182) 45-71-21 с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00.

По вопросам проводимого капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме собственники помещений могут обратиться по контактным телефонам, которые указаны на информационном стенде в своем доме. Информационные стенды устанавливаются в местах общего доступа перед началом работ.

По вопросам планируемого капитального ремонта свои обращения граждане могут подать, воспользовавшись сервисом «Подать обращение» на официальном сайте Фонда капитального ремонта Архангельской области https://fond29.ru/useful-services/send-feedback/.

Письменные обращения граждане могут направить на электронную почту Фонда info@fond29.ru.

О состоянии лицевого счёта помещения можно узнать и в «Личном кабинете», пройдя регистрацию на сайте Фонда https://fond29.ru/cabinet/.

Для направления документов о смене собственников работает Viber +79214761667.

Обращаем ваше внимание, что по вопросам выплаты и назначения льготы вы должны пойти в отдел соцзащиты населения по месту вашей регистрации, предварительно убедившись, что Фонд капремонта располагает сведениями о том, что гражданин является собственником помещения, по которому намерен получать льготы. Для этого перед походом в ОСЗН направьте нам сканы или фото документов о праве собственности.

Просим внимательно ознакомиться с инструкцией по сервисам, доступным для вас НА САЙТЕ Фонда капремонта Архангельской области: https://fond29.ru/news/30102020-1/  

02 февраль 08:29 | : Экономика

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