Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подработку в России часто ищут врачи и редко повара

17% сотрудников в России подрабатывают, и работодатель каждого второго из них даже не догадывается об этом. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные россияне из всех округов страны.

Каждый шестой россиянин (17%) помимо основной официальной работы имеет подработку. 65% респондентов трудоустроены в одном месте, но хотели бы найти дополнительный заработок. 18% работающих россиян не имеют подработок и не ищут их.

Имеющие подработку россияне чаще тратят на нее менее 10 часов в неделю (61%). От 10 до 20 часов в неделю тратят на подработку 19% опрошенных. Каждый пятый посвящает дополнительной работе более 20 часов в неделю. Сейчас россияне тратят почти столько же времени на вторую работу, как и в посткризисный период 2009 года.

Чаще всего доля заработка от подработки составляет от 10 до 30% общего дохода (у 39% россиян).

47% россиян утверждает, что работодатели с основного места работы спокойно или с пониманием относятся к их подработкам. Руководитель каждого второго не догадывается о наличии у подчиненного второй работы. Начальство 3% россиян негативно относится к подработкам сотрудников.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных сфер чаще всего о наличии подработки рассказывали врачи (37%), преподаватели (33%) и системные администраторы (25%). Подрабатывают 23% медицинских сестер, каждый пятый программист и главный бухгалтер (по 20%). А вот кладовщиков и поваров, имеющих подработку, — меньшинство (5 и 7% соответственно).

02 февраль 08:22 | : Экономика

Главные новости


Занимательная пиромания-2
Архангельск. Занимательная пиромания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (24)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20