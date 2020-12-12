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Не в пижаме. Работодатели вводят дресс-код для сотрудников на удаленке

Дресс-код для дистанционных сотрудников чаще всего вводят банки. Каждый десятый работодатель требует соблюдения дресс-кода от удаленных сотрудников, которые общаются по видеосвязи с клиентами, руководством и коллегами. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Уже в 10% компаний ввели дресс-код для удаленных сотрудников, которые участвуют в онлайн-встречах с использованием видеосвязи. Как правило, работодатели требуют от дистанционных работников выходить на связь в деловой одежде и с опрятной прической — как в офисе, также допустим стиль casual. Внешний вид тех, кто работает из дома, чаще всего регламентируется в организациях финансовой и производственной сфер (15 и 12% соответственно), реже всего — в IT- и строительных компаниях (по 6%). Предприятия со штатной численностью от 100 до 1000 человек вводят дресс-код чаще, чем компании малого бизнеса (15 и 7%).

В большинстве же российских компаний (79%) нет никаких требований к дресс-коду для тех, кто работает дистанционно. Судя по комментариям, работодатели полагаются на здравый смысл своих сотрудников, которые, как правило, и без регламента понимают, что на видеоконференции не стоит появляться в домашней одежде и бигуди.

31 январь 08:05 | : Экономика

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