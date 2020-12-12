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ВТБ твердо намерен обанкротить «АГД-Даймондс»

Точнее, не саму вышеназванную компанию, а ее главного акционера… но сути дела это не меняет.

Вчера Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление банка ВТБ о банкротстве ООО «Открытие промышленные инвестиции», одним из активов которого является «АГД-Даймондс», чья штаб-квартира расположена в Архангельске.

Напомним ход событий:

С мая 2017 года ФАС оспаривает сделку, в результате которой ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, его единственный участник – Открытие Холдинг") приобрело 100% акций АО "АГД Даймондс" у нефтяной компании "Лукойл" за 1,45 миллиарда долларов.

В свою очередь банк ВТБ потребовал взыскать с ОПИ около 873 миллионов долларов долга по кредиту, который он выдал этой компании в 2017 году на покупку "АГД Даймондс" у "Лукойла".

Если дальнейший сценарий будет развиваться по негативному для ОПИ сценарию, то «АГД-Даймондс» может быть снова выставлен на открытые торги. Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что на примете у его банка уже есть «два известных лица», заинтересованных в таком приобретении.

Редакция надеется получить комментарий непосредственно от руководства «АГД-Даймондс». Компания играет далеко не последнюю роль в экономической, социальной и культурной жизни региона.

28 январь 12:06 | : Экономика

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