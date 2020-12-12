Вода для кулеров: подумай, прежде чем пить

Кулер с питьевой водой в офисе для сотрудников и посетителей давно стал предметом гордости любой организации – смотрите, мы не жалеем денег для людей! Фирм, поставляющих исходный продукт, на рынке сегодня не счесть. Но вся ли продукция соответствует требованиям ГОСТа? Исследование на этот счет провело Роскачество…
Об исследовании
Эксперты исследовали воду для кулеров во вторичных емкостях объемом 19 л — всего 20 торговых марок (далее — ТМ) российского производства. Товары проверены по показателям химической, микробиологической безопасности, качества и фальсификации (ее признаки определялись с учетом достоверности информации, заявленной в маркировке).
«Питьевая вода из кулера по содержанию микроэлементов не всегда соответствует маркировке. Кроме того, остается острым вопрос способов обеззараживания должным образом повторно используемой тары. Дело в том, что кулер содержит до 20 литров воды, а это достаточно большой объем. Кран, установленный на нем, может недостаточно промываться, что может приводить к накоплению в воде микроорганизмов. Бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований обеззараживания это может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека. В частности — на работу желудочно-кишечного тракта», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Кратко о результатах
Кроме того, на этикетках воды 16 ТМ отмечено наличие информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, так называемая «легальная фальсификация». Например, указание на натуральность воды, эко-характеристики или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды (обозначения «источник» на упаковке и т.д.).
Вопросы, возникшие к информации на этикетке, пока официально не являются нарушениями, что связано с отсутствием на сегодняшний день специальных обязательных требований к маркировке воды.
О главном: сколько микробов в воде для кулеров
В продукции 6 ТМ из 20 исследованных выявлены превышения общего микробного числа[1] (ОМЧ) при температуре воды 22°С и/ или 37°С.
Важно. Нормативы к микробиологическим критериям установлены Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017). Сейчас действует переходный период: многие производители выпускают продукцию по нормативам, которые перестанут действовать 31 декабря 2021 года. Уже с 2022 года вся упакованная вода должна будет выпускаться только по нормативам ТР ЕАЭС 044/ 2017.
Исследование показало превышения ОМЧ (с учетом требований ТР ЕАЭС 044/2017) при 22°С:
При этом в воде «Родной ключ» превышение ОМЧ в 15 раз даже при 37°С.
«Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства», — отметил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.
Важно. Методика на установление ОМЧ при 22°С пока не аккредитована в РФ: требования к числу есть, а норматива на метод, определяющий это число — нет. Исполнение норматива оказывается методически не обеспеченным, и на данный момент таких «нарушителей» нельзя привлечь к ответственности.
«В настоящее время показатель ОМЧ при 22°С по ТР ЕАЭС 044/2017 не контролируется, так как формально отсутствует межгосударственный стандарт на метод исследования. При этом в СанПиН (официально пока не отменен, но уже не применяется — прим. ред.) ОМЧ при 22°С вообще не является контролируемым показателем в готовой продукции и не имеет практической значимости при исследованиях безопасности продукции, находящейся в продаже. Он может только использоваться предприятием в качестве индикатора вторичного загрязнения с целью внутреннего контроля санитарного состояния производства. Возможно, впоследствии следует рассмотреть внесение изменений в ТР ЕАЭС 044/2017, чтобы вынести показатель ОМЧ при 22°С из перечня контролируемых и указать его в качестве показателя, рекомендуемого изготовителям для санитарного производственного контроля», — объясняет вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Людмила Хомич.
Пить или не пить
Когда вы используете офисный или домашний кулер, вода из него не подвергается кипячению, а в зависимости от настроек устройства нагревается от 70 до 90°С. И многие микробы выживают при данной температуре, размножаются, попадая затем в организм человека. Конечно, пить или нет воду из кулера — выбор каждого, однако при выборе учтите:
Важно. Единственно точный и надежный способ проверки воды на качество, пригодность для питья — это анализ воды.
Химическая безопасность и достоверность маркировки
Экспертами не выявлено превышения нитратов и нитритов, тяжелых металлов, хрома, а также хлора — то есть исследованная вода не подвергалась хлорированию.
Однако к товарам 7 ТМ из 20 возникли замечания по превышению или недостатку тех или иных химических элементов, заявленных в маркировке, что дает повод говорить о фальсификации[2] продукции (даже если неверные данные указаны неумышленно). Например, выявлены несоответствия в маркировке по содержанию таких элементов как калий, кальций, магний, натрий и другие, показателям общей минерализации и жесткости воды.
Интересно. Постоянное употребление жесткой воды может вызвать нарушение минерального баланса организма (например, моче- или почечнокаменную болезнь).
Уловки на упаковке: пока это не запрещено
В маркировке товаров 16 ТМ отмечено наличие информации, которая гипотетически может ввести потребителя в заблуждение, так называемая «легальная фальсификация» или маркетинговые ходы, которые используют производители для привлечения внимания к своей продукции. Это, по сути, не является нарушением. По мнению Роскачества, вопросы, возникшие к маркировке потребительской упаковки, связаны с отсутствием на сегодня специальных обязательных требований к маркировке воды.
Что должно насторожить на этикетке воды
В названии обработанной воды нельзя использовать такие термины, как «ключевая» или «родниковая» (говорящие о ее якобы природном происхождении). Однако производители размещают другие надписи способные ввести потребителя в заблуждение, например «ЭкоВода», размещение символов натуральности.
В ходе исследования экспертам встречались такие надписи как «живая», «артезианская», «чистой воды идеал», «без консервантов», «без накипи», «чистая», «из подземных источников» и другие.
Например, на этикетке воды указана первая категория качества, при этом есть надпись на английском «Premium», что создает у потребителя впечатление «премиального» качества воды.
Если на этикетке графически изображены родник, озеро, снежные вершины гор и т. д., у покупателя может возникнуть ложное представление о природном происхождении воды, но по факту вода внутри окажется обычной водопроводной, обработанной химическими способами.
Категории качества воды вскоре останутся в прошлом
Покупатели привыкли ориентироваться при выборе воды на категорию — первая или высшая, и это указание порой становилось решающим фактором при покупке. Однако со вступлением в силу технического регламента 044/2017 (имеющему обязательную силу с 31.12.2021 г.) эти требования отменены. Теперь деление предусмотрено на природную и обработанную и связано с происхождением и способами очистки воды.
Конечно, пока идет переходный период к новому ТР ЕАЭС 044/2017, производитель имеет право указывать на этикетке категорию качества, но только если вода изготовлена по ГОСТ 32220-2013, предусматривающий такое деление.
Информацию о категориях качества (первую или высшую) содержали товары 13 ТМ воды. При этом только одна из них — вода ТМ «Славница» изготовлена по соответствующему ГОСТу. Остальные производители указали, что вода произведена по другим ГОСТам, либо техническим условиям (ТУ), в которые они вправе установить свои категории качества. В результате потребитель, лишенный доступа к ТУ, реагирует на такие надписи и отдает предпочтение воде придуманных категорий.
«Указывать категорию не запрещено, но надо понимать, что если данный ГОСТ в маркировке не указан, если вода изготовлена, например, по ТУ, слово «высшая» может и ничего не значить, не свидетельствовать о физиологической полноценности воды. В этом случае категория качества может являться маркетинговым ходом, вводящим потребителя в заблуждение. Производитель может подразумевать под словами «высшая категория» абсолютно любое качество. Это подтверждено результатами исследования», — объясняет Елена Саратцева.
«Пересмотр ГОСТа 32220 включен в План национальной стандартизации 2021 года. Позиция нашего союза — категории питьевой воды должны уйти из этого ГОСТ. В этом случае не останется нормативных документов, в которых были бы установлены критерии для деления воды на категории, и вновь выпускаемая продукция не сможет содержать это указание», — заверила Людмила Хомич.