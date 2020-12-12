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Конкуренты не оставляют вас в покое даже в соцсетях

На соцсети конкурирующих компаний подписаны по 38% PR-менеджеров и маркетологов, 37% аудиторов, 11% медицинских сестер и 8% бухгалтеров. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, представители каких профессий чаще следят за конкурентами в социальных сетях. В опросе приняли участие 4600 представителей 23 профессиональных групп из всех округов страны.

Менеджеры по рекламе и PR-менеджеры чаще остальных подписаны на аккаунты компаний-конкурентов в социальных сетях (по 38%). Следят за социальными сетями конкурентов 37% аудиторов. Журналистов, подписанных на аккаунты других СМИ в соцсетях, — 34%. Наблюдают за конкурентами через соцсети по 27% переводчиков и менеджеров по продажам.

Дизайнеры и менеджеры по работе с клиентами придерживаются другой тактики: подписываются реже (27 и 21% соответственно), но время от времени просматривают соцсети конкурентов (33 и 34%). Просматривают профили других медицинских компаний 32% врачей, подписаны на соцсети конкурентов лишь 17%. Среди программистов поровну тех, кто подписан на аккаунты конкурирующих компаний, и кто просматривает их без подписки (по 18%).

Самая низкая заинтересованность социальными сетями конкурирующих компаний — у бухгалтеров (подписаны 8%, просматривают страницы 22%) и медицинских сестер (11 и 21% соответственно

28 январь 07:17 | : Экономика

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