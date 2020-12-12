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Капремонт-2020 в Архангельской области – последние штрихи

До конца 2020 года Фондом капремонта Архангельской области был завершен 821 вид работ из 827 запланированных регпрограммой, что составило 99%. Всего в 2020 году работы по капитальному ремонту были проведены в 363 многоквартирных домах.

Сегодня все три объекта, которые по объективным причинам не были завершены в 2020 году, находятся в высокой степени готовности.

Так, крышу на ул. Набережной,2 в селе Порог Онежского района, которую ремонтировала подрядная организация ООО «Строй-мастер», комиссия будет принимать в среду, 27 января.

В Верхнетоемском районе – в поселке Березник на ул. Хаджи Мурата,34 «а» - подрядчик ООО «Стройтэк» - выходит на финишную прямую по капремонту крыши. Сегодня показатель выполнения работ составляет 80%. Кроме того, по программе 2021 года в Березнике идут работы по ремонту крыши в мкрн.Телевышка,1 и скоро начнется капремонт кровли на ул. Хаджи Мурата, 17,а.

В Котласе на ул. А. Невского,22 работы по капремонту системы водоотведения, по словам инженера отдела контроля Евгения Елезова, будут сданы в марте, т.к. сейчас есть сложность с устройством выпусков канализации. Ранее в этом доме приняты работу по капремонту внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения.

 

27 январь 07:10 | : Экономика

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