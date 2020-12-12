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Самые вкусные предложения по работе в Архангельской области на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области: 
 

 Врач анестезиолог-реаниматолог - https://bit.ly/2KvWzCt (от 150 000 руб. на руки)

 

Java разработчик - https://bit.ly/2XW3VCr (от 150 000 руб. на руки)

 

Сварщик на полуавтомате (морской регистр) - https://bit.ly/2XZOKba (от 125 000 руб. на руки)

 

Директор филиала - https://bit.ly/3sJNeIr (от 110 000 руб. на руки)

 

Маляр / Промышленный альпинист - https://bit.ly/3qzkhNC (от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

 

26 январь 12:40 | : Экономика

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