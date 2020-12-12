Самые вкусные предложения по работе в Архангельской области на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Врач анестезиолог-реаниматолог - https://bit.ly/2KvWzCt (от 150 000 руб. на руки)
Java разработчик - https://bit.ly/2XW3VCr (от 150 000 руб. на руки)
Сварщик на полуавтомате (морской регистр) - https://bit.ly/2XZOKba (от 125 000 руб. на руки)
Директор филиала - https://bit.ly/3sJNeIr (от 110 000 руб. на руки)
Маляр / Промышленный альпинист - https://bit.ly/3qzkhNC (от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)