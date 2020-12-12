"ЭкоИнтегратор": Отмена норматива накопления ТКО не решит проблемы с мусором

В начале января Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставил в силе решение архангельского суда о незаконности норматива накопления мусора в Поморье для жителей городов. Оказалось, что исследование было проведено некорректно и требует перепроверки.
Жители, настроенные против «мусорной реформы», также считают, что норматив накопления был завышен, однако посчитать и провести свое независимое исследование никто так не решился, нацелив свою критику на работу Регионального оператора. Между тем количество свалок в лесах растет. 134 свалки за 2020 год выявлено Региональным оператором. «Серые схемы» вывоза ТКО процветают. Из 11300 проверенных юридических лиц легально размещают ТКО на полигонах лишь 4 700. Крупнейшие предприятия, торгово-развлекательные комплексы предпочитают утилизировать ТКО с помощью перевозчиков-нелегалов, вывозят под видом промышленных отходов.
Между тем по итогам работы Регионального оператора в 2020 году фиксируется стабильный рост образования ТКО в городах Архангельской области. Это связано и с расширением охвата территорий, где ранее никогда не вывозились отходы. В городах очевидно переполнение. И здесь стоило бы обратить внимание журналистов и жителей региона на то, что в Архангельской области мало правильно установленных контейнерных площадок, количество контейнеров на которых соответствовало бы нормативному и количеству жителей тех домов, для обслуживания которых создана та или иная площадка накопления ТКО.
Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области выступает за скорейшее проведение объективного исследования норматива накопления ТКО, однако вместе с тем необходимо отладить и обустройство всей необходимой инфраструктуры в городских дворах – контейнерных площадок и мест накопления КГО. Только в этом случае можно будет говорить об объективности результатов исследования, а показатели распространять на всю область.
О результатах данного исследования пока рано говорить, однако не исключено, что полученные цифры могут оказаться как ниже, так и выше установленных сегодня. Есть методика проведения исследования, которой и будут следовать эксперты, оценивая объем ТКО, образующийся на одной контейнерной площадке в разные сезоны. Существенно изменить ситуацию и, соответственно, норматив накопления ТКО может лишь полноценное внедрение РСО, когда часть полезных фракций будут отбираться жителями и направляться на переработку. Однако, стоит признать, что сегодня в Архангельской области нет необходимой инфраструктуры для разворачивания системы РСО, и указания на АМПК здесь некорректны, ведь АМПК – сортирует лишь сухие отходы, в то время как Территориальной схемой предполагается, что на его мощностях должна осуществляться обработка «влажного ТКО» архангельской агломерации. Кроме того, в регионе есть и другие города и поселки, доставлять из которых ТКО на АМПК невозможно. Региональный оператор идет по пути создания инфраструктуры, предлагая создавать новую отрасль региональной экономики: строить современные мусоросортировочные комплексы по новым технологиям большой мощности и современные полигоны с учетом особенностей работы в Арктической зоне. Без этого коренным образом проблемы не решить – пересмотр норматива накопления не даст решения инфраструктурных проблем региона.
Однако исследования, направленные на уточнение норматива накопления ТКО, необходимы. Независимая экспертная оценка позволит оценить морфологический состав отходов в различных районах области, а на основе этой информации предлагать свои решения по развертыванию системы РСО в регионе.
Сегодня основной объем ТКО в семье – упаковка, которую жители городов и поселков ежедневно приносят из магазина. Большая часть могла бы идти в переработку, но для этого в регионе нет соответствующих предприятий.
Региональный оператор готов сегодня привлекать инвестиции для строительства современных мусоросортировочных комплексов в Архангельской области. И уже сегодня приступить к реализации проекта по сбору ВМР на базе стационарных и мобильных пунктов приема в районах – для этого необходимо согласование мест размещения под пункты приема со стороны органов местной и региональной власти.
Изменение норматива накопления ТКО повлечет за собой и изменение платы за коммунальную услугу. Активисты говорят, что 120 рублей с человека в месяц за вывоз мусора это много. Тариф на коммунальную услугу определен Агентством по тарифам и ценам Архангельской области и является одним из самых низких в Арктической зоне Российской Федерации. Для сравнения, в Мурманской области он составляет - 856,97 рублей за 1 куб.м. ТКО (128 руб. с человека), в Республике Коми - 834,02 руб. за 1 куб. м ТКО (120 руб. с человека), в Ненецком автономном округе – 2802,01 руб. за 1 куб. м ТКО (140 руб. с человека)
Оплата населения идет на покрытие расходов на транспортировку отходов и оплату их размещения на действующих полигонах – и здесь мы снова видим проблему с инфраструктурой: плохие дороги, сложные переправы, отсутствие легальных полигонов,- все это заставляет перевозчиков ТКО вывозить мусор на полигон за 200 км. И эта проблема, которую не может самостоятельно решить Региональный оператор: он не строит дорог, не наводит мосты, не решает вопросы организации полигонов и работы площадок временного накопления. Архангельская область – огромная территория, обслуживать которую непросто, и требует существенных затрат. И Региональный оператор уже активно вкладывается: техника, современные системы слежения за перемещением мусора, новые контейнеры – это серьезные затраты. Сейчас рассматривается Правительством Архангельской области инвестиционная программа, которой предусмотрено строительство современных мусороперерабатывающих предприятий.
И здесь рассуждения активистов о том, что нужно платить меньше за вывоз ТКО – путь в никуда. Любая услуга должна оплачиваться, и вывоз мусора – не исключение. Пересмотр норматива накопления ТКО позволит лишь сделать процесс ценообразования прозрачнее.