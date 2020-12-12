В Архангельской области реализуется программа капремонта МКД 2021 года

В нее включено 877 видов работ по 193 многоквартирным домам.
По данным отдела размещения заказа Фонда капремонта Архангельской области, на текущую дату проторгованы 272 вида работ (31%) на сумму 232,8 млн. рублей.
Завершены и приняты комиссиями 77 видов работ (9%) на 26,1 млн. рублей.
«Пока самый большой показатель выполнения работ – по проектированию и предремонтному обследованию МКД, 23 и 31 объект соответственно, также приняты 5 видов работ по внутридомовым инженерным системам», - рассказал и.о. генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил Хабаров.
Основные виды строительно-монтажных работ, запланированных на 2021 год:
- отопление 47
- крыши 75
- ХВС, ГВС, водоотведение, септик 150
- фасады 14
- фундаменты 58
Также запланировано выполнение 59 проектов на капремонт, а 65 многоквартирных домов перед ремонтом будет обследовано.
Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о получении субсидии на замену 78 единиц лифтового оборудования в 21 МКД Архангельска.
В 2021 году капремонт придет:
- В Архангельске - в 60 домов (70 видов работ),
- В Коряжме – в 4 дома (19 видов работ),
- В Котласе – в 20 домов (38 видов работ),
- В Новодвинске – в 7 домов (25 видов работ),
- В Мирном – в 12 домов (43 вида работ),
- В Северодвинске – в 21 дом (81 вид работ),
- В Вельском районе – в 8 домов (8 видов работ),
- В Вилегодском районе – в 2 дома (2 вида работ),
- В Виноградовском районе – в 8 домов (9 видов работ),
- В Каргопольском районе – в 4 дома (4 вида работ),
- В Коношском районе – в 2 дома (4 вида работ),
- В Котласском районе – в 2 дома (6 видов работ).
- В Красноборском районе – в 2 дома (5 видов работ),
- В Ленском районе – в 4 дома (4 вида работ),
- В Лешуконском районе – в 1 дом (1 вид работ),
- В Мезенском районе – в 3 дома (3 вида работ),
- В Няндомском районе – в 3 дома (7 видов работ),
- В Онежском районе – в 2 дома (6 видов работ),
- В Пинежском районе – в 1 дом (1 вид работ),
- В Плесецком районе – в 9 домов (17 видов работ),
- В Приморском районе – в 6 домов (17 видов работ),
- В Устьянском районе – в 4 дома (5 видов работ),
- В Холмогорском районе – в 5 домов (5 видов работ),
- В Шенкурском районе – в 3 дома (3 вида работ).