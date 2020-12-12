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В Архангельской области реализуется программа капремонта МКД 2021 года

В нее включено 877 видов работ по 193 многоквартирным домам.

По данным отдела размещения заказа Фонда капремонта Архангельской области, на текущую дату проторгованы 272 вида работ (31%) на сумму 232,8 млн. рублей.

Завершены и приняты комиссиями 77 видов работ (9%) на 26,1 млн. рублей.

«Пока самый большой показатель выполнения работ – по проектированию и предремонтному обследованию МКД, 23 и 31 объект соответственно, также приняты 5 видов работ по внутридомовым инженерным системам», - рассказал и.о. генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил Хабаров. 

Основные виды строительно-монтажных работ, запланированных на 2021 год:

  • отопление 47
  • крыши 75
  • ХВС, ГВС, водоотведение, септик 150
  • фасады 14
  • фундаменты 58

Также запланировано выполнение 59 проектов на капремонт, а 65 многоквартирных домов перед ремонтом будет обследовано.

Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о получении субсидии на замену 78 единиц лифтового оборудования в 21 МКД Архангельска.

В 2021 году капремонт придет:

  • В Архангельске - в 60 домов (70 видов работ),
  • В Коряжме – в 4 дома (19 видов работ),
  • В Котласе – в 20 домов (38 видов работ),
  • В Новодвинске – в 7 домов (25 видов работ),
  • В Мирном – в 12 домов (43 вида работ),
  • В Северодвинске – в 21 дом (81 вид работ),
  • В Вельском районе – в 8 домов (8 видов работ),
  • В Вилегодском районе – в 2 дома (2 вида работ),
  • В Виноградовском районе – в 8 домов (9 видов работ),
  • В Каргопольском районе – в 4 дома (4 вида работ),
  • В Коношском районе – в 2 дома (4 вида работ),
  • В Котласском районе – в 2 дома (6 видов работ).
  • В Красноборском районе – в 2 дома (5 видов работ),
  • В Ленском районе – в 4 дома (4 вида работ),
  • В Лешуконском районе – в 1 дом (1 вид работ),
  • В Мезенском районе – в 3 дома (3 вида работ),
  • В Няндомском районе – в 3 дома (7 видов работ),
  • В Онежском районе – в 2 дома (6 видов работ),
  • В Пинежском районе – в 1 дом (1 вид работ),
  • В Плесецком районе – в 9 домов (17 видов работ),
  • В Приморском районе – в 6 домов (17 видов работ),
  • В Устьянском районе – в 4 дома (5 видов работ),
  • В Холмогорском районе – в 5 домов (5 видов работ),
  • В Шенкурском районе – в 3 дома (3 вида работ).
26 январь 07:41 | : Экономика

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