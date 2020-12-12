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Как «раздоить» архангельского фермера

Рассказывает основатель подворья «Фермерская слобода», самого успешного проекта в сфере сельского туризма на территории Архангельской области, Владимир Будейкин:

- Ну, что ж, подведём краткий итог по бюджету для малого фермера на "внедрение маркировки молока и сыра".

Погружение в процесс пока далеко не полное, но уже есть предварительные цифры. Итак, необходимо:

1 полноценное место оператора, это компьютер + мини-офис (прим. 100 тр);

2 устойчивый надёжный высокоскоростной интернет (решения есть, бюджет уточняется)

3 лицензия 1С (от 15тр);

4 специальный принтер для кодов (от 80тр);

5 сканер кодов (2шт, примерно 20-30 тр);

6 обученный специалист (а лучше 2, на случай отпуска, болезни и т.п.) для работы в 1С и знающий все тонкости маркировки;

7 хорошо настроенный производственный процесс с площадкой для ручного (!) нанесения кодов;

8 договор на ежемесячное обслуживание и сопровождение новой системы (стоимость неизвестна):

9 расходы на вызов специалиста из Москвы (вероятно, скоро найдутся спецы в регионах), занимающегося монтажом, тестированием и обучением персонала;

10 ЭЦП (5 тр в год);

11 некая сумма средств на депозите, исходя из ваших объемов производств.

Разовые расходы составят не менее 300 тр, плюс ежемесячные расходы на ЗП (2х25=50 тр) + расходы на обслуживание (прим 5-10тр).

Таким образом, если взять кредит на 3 года (который мало кто из фермеров нашего региона сможет получить), ежемесячная нагрузка вместе с ЗП обойдётся в сумму 70-80 ТР.

Если мы с учётом прироста дойдём к лету до 100 л козьего молока в сутки, то на 1л молока надо примерно добавить примерно 27-30 рублей.

Причём, как вы понимаете, качество молока от этого нововведения у фермеров не изменится...

Да, и ещё - 50 копеек с каждой проданной единицы продукции, деревенский (и не только) фермер должен перевести в Москву (Честный знак) агрегатору этой столь необходимой и нужной процедуры...

Вот кратко о самой бюджетной версии маркировки молока для микрофермеров... (технология нанесения, что называется, "на коленке").

Следующий более технологичный формат, где розлив молока происходит с помощью линии обойдется при добавлении одного модуля +2400 долларов за точку. Но это уже другая история... 

25 январь 07:10 | : Экономика

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