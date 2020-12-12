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Карьерный рост и здоровье – есть взаимосвязь?

Больше всех уверены в позитивном влиянии карьерного роста на здоровье медицинские сестры и психологи, меньше всех — программисты и системные администраторы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Более трети россиян (36%) уверены, что карьерный рост сказывается на здоровье положительно. По наблюдениям опрошенных, ступенька в карьере — это «доверие и оценка труда», а значит, и положительные эмоции, которые точно не навредят здоровью. К тому же карьерный рост обычно влечет за собой повышение уровня жизни, а значит, более здоровое питание, качественный отдых и регулярный фитнес, комментируют респонденты. В положительном влиянии карьеры на здоровье чаще всего уверена молодежь до 24 лет и опрошенные с доходом от 80 тыс. рублей (по 44%).

Почти каждый пятый опрошенный (19%), напротив, считает, что карьерный рост приводит к отрицательным для здоровья последствиям. Чем выше должность, тем больше ответственности и стресса, постоянное перенапряжение плохо сказывается на организме, объясняют респонденты.

По мнению четверти россиян (24%), карьерные успехи никак не отражаются на здоровье.

За 12 лет россияне стали реже отмечать какую-либо взаимосвязь карьерного роста и состояния здоровья. В 2009 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, о положительном влиянии говорили 46%, об отрицательном — 28%, сегодня же приверженцев полярных мнения стало меньше: 36 и 19% соответственно.

Чаще всего положительное влияние карьерных успехов на здоровье отмечают медсестры (47%), психологи (46%), дизайнеры и менеджеры по персоналу (по 45%). Реже всего о позитивном влиянии карьерного роста говорят программисты и системные администраторы (по 29%).

24 январь 07:46 | : Экономика

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