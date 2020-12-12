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Куда податься бывшему предпринимателю?

Почти половина рекрутеров рассматривает опыт предпринимательской деятельности у кандидата как недостаток. Относительно лояльны к бывшим собственникам бизнеса или индивидуальным предпринимателям лишь в небольших компаниях. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил отношение российских работодателей к соискателям, имевшим свой бизнес, но решившим перейти работать по найму, опросив 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

По словам 46% рекрутеров, опыт ведения кандидатом своего бизнеса обычно настораживает и оценивается ими как недостаток. Главные сложности, которые возникают у бывших предпринимателей в компаниях, — это неготовность следовать инструкциям руководства и исполнять их поручения, а также чрезмерная самостоятельность в решениях, делятся наблюдениями работодатели.

Каждый четвертый менеджер по персоналу (26%) утверждает, что предпринимательский опыт кандидата никак не влияет на его трудоустройство.

Лишь каждый пятый рекрутер (19%) видит плюсы в предпринимательском опыте соискателя. По их наблюдениям, таких кандидатов зачастую выгодно отличает инициативность, самостоятельность и понимание цены ошибки в бизнесе.

Малый бизнес (компании со штатной численностью до 100 человек) более лояльны к бывшим ИП: 25% считают предпринимательский опыт преимуществом. В строительстве наличие опыта ведения своего бизнеса считают плюсом чаще, чем, в производстве и в продажах (24, 18 и 17% соответственно).

23 январь 08:27 | : Экономика

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