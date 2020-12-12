В Архангельской области наметилось оживление на рынке труда

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали около трех тысяч вакансий, открытых в Архангельской области за последний месяц, динамику резюме и заработных плат, выяснили, какую заработную плату предлагают компании и какие тренды на рынке.
Как меняется спрос на персонал. В декабре прирост вакансий по всем профобластям в Архангельске вырос на 16% по сравнению с ноябрем 2020 года. При этом в декабре 2020 по сравнению с тем же месяцем в 2019 выросло число вакансий на 71%.
Общее количество активных вакансий по стране в первую рабочую неделю 2021 года выросло на 6% по сравнению с предыдущей: динамика пока что повторяет начало 2020 года, когда масштабы глобальной пандемии еще мало кто предвидел. Максимально спрос повысился в столичных регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. По сравнению с предыдущей рабочей неделей (11-15 января) экспертами hh.ru была зарегистрирована наибольшая динамика спроса в Петербурге и Ленобласти: прирост на 9%.
Динамика вакансий в Архангельске в профобластях показывает, что в декабре по сравнению с ноябрем наблюдался прирост по вакансиям. Наибольший прирост был зафиксирован в сферах «Безопасность» (26%), «Бухгалтерия», «Высший менеджмент», «Строительство» (по 10%) и «Рабочий персонал» (8%). По сравнению с концом 2019 года прирост был зафиксирован в сферах «Добыча сырья» (на 49%), «Туризм и ресторанный бизнес» (41%), «Транспорт, логистика» (35%) и «Закупки» (32%). Наименьший прирост зафиксирован в сфере «Высший менеджмент» – падение по числу вакансий на 10% по сравнению с декабрем 2019 и сфере «Фитнес, салоны красоты» (на -18%).
Что касается самых востребованных специалистов в Архангельской области, в декабре топ-вакансий остался таким же как в ноябре 2020. Все также требуются специалисты в сфере продаж (продавцы, кассиры, работники торгового зала, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и др.), рабочий и медицинский персонал, госслужащие, специалисты в области строительства и продажи недвижимости, начинающие специалисты и студенты.
Насколько активно соискатели ищут работу. Динамика резюме в декабре среди соискателей Архангельской области снизилась на 5% по сравнению с ноябрем 2020 года. Всего же за 2020 в Архангельской области число резюме увеличилось на 10% год к году. В первую рабочую неделю 2021 года соискатели по всей стране вели себя менее активно, чем в 2019 или 2020 году: число активных резюме в среднем по России увеличилось лишь на 1% по сравнению со второй неделей нового года (с 4 по 10 января), в то время как в предыдущие 2 года эта цифра была на уровне 3–4%.
Конкуренция за рабочие места. Уровень конкуренции в Архангельской области немного снизился - в декабре 2020 года на одну вакансию приходилось 3,6 резюме. В декабре прошлого года этот показатель был на уровне 5,6, именно столько приходилось резюме на одно предложение о работе. Самый высокий уровень конкуренции в декабре в Архангельске был среди специалистов сферы добычи сырья (по 14 резюме на вакансию) и представителей высшего менеджмента (7), высокая конкуренция сохраняется и среди начинающих специалистов и специалистов сферы фитнеса и красоты (по 6 резюме на вакансию), административный персонал и бухгалтеры (по 5 резюме).
Динамика заработных плат: В декабре 2020 средняя заработная плата в Архангельской области немного выросла, но в целом осталась на уровне ноябрьских значений в пределах 47 000 рублей.
Какие тенденции на рынке труда сохранятся в 2021 году. «Наши исследования показывают, что в 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, производственные, ИТ- и digital -кадры, на менеджеров по продажам, медицинских работников, строителей и логистов, представителей востребованных линейных позиций в horeca и ритейле: курьеров, комплектовщиков, работников склада, поваров, операторов колл-центров. Данные недавнего опроса hh.ru также показывают, что более 70% опрошенных жителей Архангельской области планируют поиски новой работы в этом году, чаще всего об этом задумываются представители автобизнеса, юристы и работники ресторанно-гостиничного бизнеса. Немаловажно и то, что часть работодателей предусматривают вероятность сокращения персонала в своих компаниях. Сокращение может пройти в компаниях численностью от 100 до 500 сотрудников – об этом с уверенностью заявили 18% опрошенных представителей компаний. Представители компаний с меньшей численностью реже отмечали возможность сокращений. Позитивной тенденцией может стать увеличение размера зарплаты в среднем до 5 000 рублей. Согласно аналитике «Банк заработных плат hh.ru», 13% российских компаний планируют рассмотрение индексацию зарплат в сторону увеличения в январе, еще 6% приступят к этому в апреле. По данным опроса hh.ru, 15% компаний планируют вывести персонал, находящийся на дистанционной работе дома, в офис в марте-апреле, еще 4% позже – в мае-июне», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.