Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области наметилось оживление на рынке труда

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали около трех тысяч вакансий, открытых в Архангельской области за последний месяц, динамику резюме и заработных плат, выяснили, какую заработную плату предлагают компании и какие тренды на рынке.

Как меняется спрос на персонал. В декабре прирост вакансий по всем профобластям в Архангельске вырос на 16% по сравнению с ноябрем 2020 года. При этом в декабре 2020 по сравнению с тем же месяцем в 2019 выросло число вакансий на 71%.

Общее количество активных вакансий по стране в первую рабочую неделю 2021 года выросло на 6% по сравнению с предыдущей: динамика пока что повторяет начало 2020 года, когда масштабы глобальной пандемии еще мало кто предвидел. Максимально спрос повысился в столичных регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. По сравнению с предыдущей рабочей неделей (11-15 января) экспертами hh.ru была зарегистрирована наибольшая динамика спроса в Петербурге и Ленобласти: прирост на 9%.

Динамика вакансий в Архангельске в профобластях показывает, что в декабре по сравнению с ноябрем наблюдался прирост по вакансиям. Наибольший прирост был зафиксирован в сферах «Безопасность» (26%), «Бухгалтерия», «Высший менеджмент», «Строительство» (по 10%) и «Рабочий персонал» (8%). По сравнению с концом 2019 года прирост был зафиксирован в сферах «Добыча сырья» (на 49%), «Туризм и ресторанный бизнес» (41%), «Транспорт, логистика» (35%) и «Закупки» (32%). Наименьший прирост зафиксирован в сфере «Высший менеджмент» – падение по числу вакансий на 10% по сравнению с декабрем 2019 и сфере «Фитнес, салоны красоты» (на -18%).

Что касается самых востребованных специалистов в Архангельской области, в декабре топ-вакансий остался таким же как в ноябре 2020. Все также требуются специалисты в сфере продаж (продавцы, кассиры, работники торгового зала, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и др.), рабочий и медицинский персонал, госслужащие, специалисты в области строительства и продажи недвижимости, начинающие специалисты и студенты.

Насколько активно соискатели ищут работу. Динамика резюме в декабре среди соискателей Архангельской области снизилась на 5% по сравнению с ноябрем 2020 года. Всего же за 2020 в Архангельской области число резюме увеличилось на 10% год к году.  В первую рабочую неделю 2021 года соискатели по всей стране вели себя менее активно, чем в 2019 или 2020 году: число активных резюме в среднем по России увеличилось лишь на 1% по сравнению со второй неделей нового года (с 4 по 10 января), в то время как в предыдущие 2 года эта цифра была на уровне 3–4%.

Конкуренция за рабочие места. Уровень конкуренции в Архангельской области немного снизился - в декабре 2020 года на одну вакансию приходилось 3,6 резюме. В декабре прошлого года этот показатель был на уровне 5,6, именно столько приходилось резюме на одно предложение о работе. Самый высокий уровень конкуренции в декабре в Архангельске был среди специалистов сферы добычи сырья (по 14 резюме на вакансию) и представителей высшего менеджмента (7), высокая конкуренция сохраняется и среди начинающих специалистов и специалистов сферы фитнеса и красоты (по 6 резюме на вакансию), административный персонал и бухгалтеры (по 5 резюме).

Динамика заработных плат: В декабре 2020 средняя заработная плата в Архангельской области немного выросла, но в целом осталась на уровне ноябрьских значений в пределах 47 000 рублей.

Какие тенденции на рынке труда сохранятся в 2021 году. «Наши исследования показывают, что в 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, производственные, ИТ- и digital -кадры, на менеджеров по продажам, медицинских работников, строителей и логистов, представителей востребованных линейных позиций в horeca и ритейле: курьеров, комплектовщиков, работников склада, поваров, операторов колл-центров. Данные недавнего опроса hh.ru также показывают, что более 70% опрошенных жителей Архангельской области планируют поиски новой работы в этом году, чаще всего об этом задумываются представители автобизнеса, юристы и работники ресторанно-гостиничного бизнеса. Немаловажно и то, что часть работодателей предусматривают вероятность сокращения персонала в своих компаниях. Сокращение может пройти в компаниях численностью от 100 до 500 сотрудников – об этом с уверенностью заявили 18% опрошенных представителей компаний. Представители компаний с меньшей численностью реже отмечали возможность сокращений. Позитивной тенденцией может стать увеличение размера зарплаты в среднем до 5 000 рублей. Согласно аналитике «Банк заработных плат hh.ru», 13% российских компаний планируют рассмотрение индексацию зарплат в сторону увеличения в январе, еще 6% приступят к этому в апреле. По данным опроса hh.ru, 15% компаний планируют вывести персонал, находящийся на дистанционной работе дома, в офис в марте-апреле, еще 4% позже – в мае-июне», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

22 январь 07:44 | : Экономика

Главные новости


Пять лет без Неса
"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (193)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20