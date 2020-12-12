Фондом капремонта Архангельской области приняты работы по замене лифтового оборудования

И сформирована заявка на получение субсидии на замену 117 лифтов в еще 34 многоквартирных домах Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
Всего за период 2017-2020 гг. по программе капремонта в Архангельской области заменены 825 лифтов. По данным планового отдела Фонда, на текущую дату по МКД, находящимся в «общем котле», отработали нормативный срок 25 лет 117 единиц лифтового оборудования, по домам на спецсчетах - 929. Замена всех 117 «котловых» лифтов – задача Фонда капремонта Архангельской области на ближайшие три года. В краткосрочный план капремонта 2021 года включены 78 лифтов в Архангельске, далее будут меняться лифты в Северодвинске и Новодвинске. Вопрос замены лифтового оборудования в домах на спецсчетах – ответственность собственников МКД.
Приемка грузопассажирского лифта в ветеранском доме на ул.Суфтина,32 в Архангельске прошла 20 января. Акт приемки подписан, управляющая компания подала заявку в Ростехнадзор, который выдаст разрешение на эксплуатацию. Ранее в доме смонтирован пассажирский лифт – в процессе ремонта люди не испытывали неудобств из-за остановки обоих подъемников, так как работы велись поэтапно.
По крайнему, заключенному в 2020 году контракту на замену 4 единиц лифтового оборудования, в домах на ул.Суфтина,32 и Победы,114 установлены лифты производства Санкт-Петербургского лифтового завода.
Они, как и предыдущие лифты производства Карачаровского механического завода и Щербинского лифтового завода, являются оптимальными для эксплуатации в наших условиях, обладают комфортабельными кабинами, плавностью хода, повышенной точностью остановки, пониженной шумностью. Их неоспоримым преимуществом является наличие антивандальных панелей управления, а также подсвечиваемых вызывных постов.
Привод дверей лифта – с частотным регулированием. Управление лифта осуществляется современной микропроцессорной системой. Лифт снабжен индикаторами направления его движения, а также – индикаторами положения кабины.
В настоящее время Фондом капремонта Архангельской области подана заявка на получение федеральной субсидии на замену лифтового оборудования в 34 домах, из которых 21 – в Архангельске, 12 – в Северодвинске и 1 в Новодвинске.
Напомним, что в канун Нового года государство выделило на замену старых лифтов в 2021 году 1,35 млрд рублей. Постановление об изменении схемы предоставления финансовой поддержки регионам на проведение капремонта было принято 21 декабря 2020 года и вступило в силу 31 декабря.
По общенациональному плану на замену лифтов выделено 750 млн рублей, Фонд содействия развитию ЖКХ добавляет ещё 600 млн рублей. На данный момент дольше срока эксплуатации работают более 160 тыс. лифтов в стране. Их замену производят за счёт средств, собранных на капремонт. В нашем регионе с подрядными организациями заключено соглашение о трехлетнем периоде рассрочки.
Как отмечают в федеральном Минстрое, все старые лифты в России смогут заменить в ближайшие три-четыре года, если изменённая схема финансирования капремонта в регионах окажется успешной.