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Не прячьте ваши денежки. Российские авиакомпании сокращают бесплатный провоз багажа

Об этом сегодня наперебой сообщают федеральные издания.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила Министерству транспорта сократить размер багажа, который можно провозить бесплатно. Минтранс подтвердил обсуждение инициативы.

«Аэрофлот» предлагает уменьшить максимальный размер бесплатно провозимого багажа в сумме трех измерений с 203 до 158 см, на 20%. Соответствующие изменения могут быть внесены в федеральные авиационные правила (ФАП).

«Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила ФАП-82 требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями. Окончательных решений о внесении изменений в ФАП-82 не принималось»,— прокомментировали в пресс-службе Минтранса.

Кстати, прокуратура уже добилась изменения правил провоза багажа в самолетах авиакомпании «Победа». Правила компании, запрещающие перераспределять или суммировать вес нескольких багажных мест, признали несоответствующими ФАП. S7 ранее разрешила перевозить животных на соседнем с хозяином кресле.

 

21 январь 11:54 | : Экономика / Скандалы

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