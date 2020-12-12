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Поморская треска уходит на американские столы

Госинспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу за 2020 год осуществлен контроль и отправка на экспорт  2451,11 т рыбопродукции мороженой, из них трески – 1293,45 т, пикши – 804,81 т, филе трески – 311,09 т, филе пикши – 41,76 т. Экспортеры – рыбодобывающие предприятия Архангельской области.

Продукция была направлена в США, Китай, Польшу, Португалию и Вьетнам автомобильным транспортом до порта Санкт-Петербург, далее – морем, а в Польшу - автомобильным транспортом.

При досмотре рыбопродукции установлено соответствие представленным документам, а также соответствие нормам температурного режима при хранении и в толще товара.

Всего было досмотрено и аттестовано 100 единиц автотранспортных средств на возможность погрузки рыбопродукции, особое внимание было уделено соблюдению температурного режима. На момент погрузки температура в транспортных средствах составляла не выше -18 0С.

Выдано 32 ветеринарных сертификатов формы 5i, 72 сертификата здоровья в Китай, 4 сертификата здоровья во Вьетнам и 11 сертификатов здоровья в ЕС.

20 январь 11:03 | : Экономика

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