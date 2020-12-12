В 1-м корпусе ЖК «ID Морской» в Северодвинске завершается устройство внутридомовых инженерных систем

ЖК «ID Морской» строится в рамках нового стандарта качества Группы «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании.
В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Инженерные системы спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Главной особенностью ЖК «ID Морской» является использование концепции «Умный дом». Система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
Комплекс возводится в центре Северодвинска, на пр. Морской, в районе с развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены школа №29, детсады «Морозко», «Яблонька» и «Ручеек», поликлиника №3, горбольница №2, медсанчасть №58. К услугам жителей - магазины, аптеки, отделения банков, кафе и рестораны, ТРЦ «Сити», «ЦУМ» и «Гранд».
В настоящее время на корпусе №1 завершена кирпичная кладка стен и устройство внутренних перегородок, более заканчиваются работы на кровле. Выполнен монтаж окон, заканчивается остекление балконов и устройство витражей входных групп. Выполнена стяжка полов, завершается штукатурка стен. На 90% сделаны внутридомовые сети отопления, электро-, водоснабжения и канализации, заканчивается монтаж лифтов. Ведется устройство вентиляции. На корпусе №2 строители завершают кладку стен 5-го этажа и приступили к работам на кровле. Внутренние перегородки и окна устанавливаются на 3-4-м этажах. Строители приступили к монтажу внутридомовых инженерных сетей и отделке помещений. Наружные сети выполнены на 70%.
В двух 5-этажных корпусах спроектированы квартиры разнообразной панировки площадью от 21 до 61 кв. м, от студий до евро-трехкомнатных. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
Напомним, что в прошлом году в Северодвинске Группа «Аквилон» сдала в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК «PARUS» - крупнейший объект жилищного строительства в городе корабелов и 1-ю очередь ЖК «NORDICA» на ул. Победы.
Сейчас в Северодвинске Группа «Аквилон» возводит пять жилых комплексов общей площадью более 100 тыс. кв. м. Ведется проектирование еще одного комплекса площадью порядка 30 тыс. кв. м в районе ул. Первомайская.
Продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Концепция застройки 100-го квартала в Северодвинске удостоена Серебряного диплома смотра-конкурса «Архитектон», прошедшего в Санкт-Петербурге, диплома Международного фестиваля «Зодчество» в Москве, а также диплом Международной академии архитектуры «за высокий вклад в поддержание и развитие региональных особенностей».
Новые проекты реализуются с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будут реализованы требования по проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков.