Администрация Архангельска разъяснила, почему город будет убирать Мезенское ДУ

Вчера много шума наделало сообщение о том, что муниципальный контракт на уборку областной столицы достался «Мезенскому дорожному управлению».
Сегодня на официальном сайте мэрии опубликовано разъяснение, почему «пролетело ООО «Автодороги», которые ранее считали, что выгодный контракт у них уже в кармане:
- На электронную площадку, где был размещен открытый конкурс на заключение контракта, поступило три заявки. Победителем было признано ООО «Автодороги». Муниципальный контракт был направлен на подписание так же через электронную площадку. В качестве обеспечения контракта ООО «Автодороги» предоставило банковскую гарантию, но она не была принята, так как оформлена некорректно в части сроков действия.
- Федеральный закон №44 четко прописывает весь порядок действий в сфере госзакупок. В связи с тем, что контракт не был подписан с победителем №1, администрация города обязана заключить его с победителем №2. Это АО «Мезенское дорожное управление». Предприятие крупное и выразило готовность выполнять условия контракта, которые более требовательны, чем в действующем документе. По заверению руководства компании, количество техники на уборке улиц Архангельска будет увеличено до 80 единиц. Это в полтора раза больше, чем у прежнего подрядчика. Также предстоит изменить подход к пересменке. Она будет проводиться не в 7 утра, как у ПДУ, а в 11 часов – без снятия техники с линий. Это позволит существенно сократить остановку в работе дорожной техники: процесс займет не более 20 минут, а при заезде на базу он отнимает до полутора часов. Сейчас идет процедура подписания контракта, - пояснил и.о. заместителя главы Архангельска по инфраструктурному развитию Юрий Максимов.
После подписания контракта глава Архангельска Дмитрий Морев планирует организовать выездное совещание на производственной базе Мезенского дорожного управления, чтобы оценить техническую оснащенность предприятия и обсудить систему взаимодействия между администрацией города и подрядчиком.
К слову, в разговоре с редакцией люди, посетившие прошлой зимой Мезенский район по служебным делам, наперебой рассказывали, что были приятно удивлены, как быстро и качественно убираются там дороги после сильнейшего снегопада.