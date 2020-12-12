Экскурсия от Группы "Аквилон" показала масштабы жилищного строительства

Архангелогородцы и северодвинцы побывали на первой в этом году обзорной экскурсии по новостройкам Группы «Аквилон» в столице Поморья и городе корабелов.
В минувшую субботу состоялась очередная Экскурсия по новостройкам группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске. Участники мероприятия посетили стройплощадки строящихся жилых комплексов, смогли побывать внутри зданий и познакомится с планировками, выполненными по передовой концепции «Разумные метры», а также оценить вариант отделки «White box» в которой сдаются все квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон». Кроме того, участников экскурсии помимо строящихся объектов, познакомили с новыми жилыми комплексами, которые Группа «Аквилон» планирует возводить в столице Поморья и городе корабелов.
По завершении экскурсии в офисах компании специалисты компании рассказали о скидках при покупке квартир, проконсультировали по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогли подобрать оптимальный вариант нового жилья.
Напомним, что в прошлом году Группа «Аквилон» в столице Поморья и городе корабелов завершила строительство шести жилых комплексов общей площадью порядка 60 тыс. кв. м, в том числе таких знаковых объектов как первый эко-дом в Архангельске - ЖК «Green Park» (2-я очередь с паркингом) и ЖК «PARUS» в Северодвинске, закончивший формирование градостроительного облика пл. им. Пашаева.
Начато строительство пяти новых жилых комплексов общей площадью около 110 тыс. кв. м. Среди них, проекты комплексной застройки микрорайонов «Аквилон REKA» в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в городе корабелов.
Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.
Новые проекты реализуются с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будут реализованы требования по проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков.