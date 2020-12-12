Если завтра война. На «Севмаше» наращивают темпы постройки АПЛ

На главном оборонном предприятии Северодвинска принято волевое решение сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок за счет внедрения блочно-модульного метода.
«Концепция разработана специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро «Малахит» и «Рубин», а также Центром технологий судостроения и судоремонта», - пояснили в пресс-службе оборонного комплекса.
Впрочем, не все так просто. Как разъяснено в соответствующем пресс-релизе, для реализации проекта потребуется разработать новые схемы организации и технического оснащения производства, создать новые мощности и модернизировать существующие. Планируется внедрить передовые системы автоматизированного проектирования на базе цифровых моделей, новые методы неразрушающего контроля, технологии изготовления конструкций корабля в «точной геометрии». Кроме того, будет изменена процедура гидравлических испытаний. Они будут проводиться не на стапели, а на специализированном участке.
Одновременно планируется «повысить качество работ и уменьшить трудоемкость за счёт сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности».
Наблюдатели полагают, что наши заокеанские враги уже затрепетали от страха…