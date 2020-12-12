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Маляр-верхолаз на 200 тыр. И другие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области: 
 Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/2LCRYP6  (от 200 000 руб. на руки)

Маляр. Промышленный альпинист - https://bit.ly/2K9X4SI  (от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)

Сборщик корпусов металлических судов - https://bit.ly/3bueODi  (от 120 000 руб. до вычета НДФЛ)

Региональный менеджер по продажам - https://bit.ly/3q4alv6  (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)

Старший мастер участка дробления по ремонту оборудования - https://bit.ly/3nA5BMn  (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

17 январь 07:50 | : Экономика

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