Маляр-верхолаз на 200 тыр. И другие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/2LCRYP6 (от 200 000 руб. на руки)
Маляр. Промышленный альпинист - https://bit.ly/2K9X4SI (от 100 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
Сборщик корпусов металлических судов - https://bit.ly/3bueODi (от 120 000 руб. до вычета НДФЛ)
Региональный менеджер по продажам - https://bit.ly/3q4alv6 (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Старший мастер участка дробления по ремонту оборудования - https://bit.ly/3nA5BMn (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ)