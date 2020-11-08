Офис Группы «Аквилон» в Архангельске работает в штатном режиме

В социальных сетях 14 января появилось сообщение о том, что офисе компании «Аквилон» прошли следственные действия.
По данным пользователей, мероприятие было связано с постановлением на выемку документов в связи с поджогами домов в Архангельске. Напомним, по факту пожара, произошедшего 7 июня в доме № 8 по переулку Водников, было возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в Группе «Аквилон» следственные действия прошли в офисе компании в Архангельске. Они проводились в отношении индивидуального предпринимателя, который является подрядчиком компании. Сотрудникам правоохранительных органов были предоставлены запрошенные документы. В районе переулка Водников нет ни земельных участков, ни объектов строительства Группы «Аквилон».
Как подчеркнули в компании - не планируется приобретение здесь земли и проектирование каких-либо объектов.