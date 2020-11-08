Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Офис Группы «Аквилон» в Архангельске работает в штатном режиме

В социальных сетях 14 января появилось сообщение о том, что офисе компании «Аквилон» прошли следственные действия.

По данным пользователей, мероприятие было связано с постановлением на выемку документов в связи с поджогами домов в Архангельске. Напомним, по факту пожара, произошедшего 7 июня в доме № 8 по переулку Водников, было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Группе «Аквилон» следственные действия прошли в офисе компании в Архангельске. Они проводились в отношении индивидуального предпринимателя, который является подрядчиком компании. Сотрудникам правоохранительных органов были предоставлены запрошенные документы. В районе переулка Водников нет ни земельных участков, ни объектов строительства Группы «Аквилон».

Как подчеркнули в компании - не планируется приобретение здесь земли и проектирование каких-либо объектов.

 

14 январь 16:36 | : Экономика

Главные новости


Архангельск новогодний: ложка дегтя у здания АОСД
"Для чего пришел на землю Спаситель?". Рождественское слово митрополита Корнилия

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (111)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20