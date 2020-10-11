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Архангельская область: Новая работа в новом году с хорошей зарплатой

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области: 

Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/38n9NKR (от 200 000 руб. на руки) 

Заместитель директора по качеству и технологии (деревообработка) - https://bit.ly/3q1ZJwL (от 100 000 руб. на руки) 

Ведущий программист (Python-разработчик) - https://bit.ly/35h2jqM (от 80 000 до 125 000 руб. на руки) 

Специалист по буровым растворам - https://bit.ly/39bo3pq (от 80 000 руб. на руки) 

Разработчик отчетов (Microstrategy) - https://bit.ly/2JVAr4g (от 80 000 руб. на руки) 

 

09 январь 07:57 | : Экономика

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