Архангельская область: Новая работа в новом году с хорошей зарплатой

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/38n9NKR (от 200 000 руб. на руки)
Заместитель директора по качеству и технологии (деревообработка) - https://bit.ly/3q1ZJwL (от 100 000 руб. на руки)
Ведущий программист (Python-разработчик) - https://bit.ly/35h2jqM (от 80 000 до 125 000 руб. на руки)
Специалист по буровым растворам - https://bit.ly/39bo3pq (от 80 000 руб. на руки)
Разработчик отчетов (Microstrategy) - https://bit.ly/2JVAr4g (от 80 000 руб. на руки)