Группа «Аквилон»: Новые успехи и перспективные проекты

2021 год девелопер №1 региона - Группа «Аквилон» встречает новыми достижениями.
В прошлом году компания в 6-й раз стала обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России», занимает 17-ю позицию в рейтинге более чем 2,5 тыс. строительных организаций страны, входит в ТОП-5 девелоперов Санкт-Петербурга, и возглавляет список застройщиков Поморья.
- Мы последовательно наращиваем объемы нового строительства, внедряем современные передовые технологии, новый стандарт благоустройства. Сейчас мы переходим к комплексному освоению территорий, что предусматривает строительство не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры: детсадов, общедоступных рекреационных зон. В том числе и в рамках программ развития застроенных территорий, когда аварийные деревянных дома расселяются за счет инвестора. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, мы безусловно выполняем все наши обязательства перед дольщиками. На всех стройплощадках работы продолжаются по графику и без остановок, - отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
В Архангельске и Северодвинске в 2020 году завершено строительство 6 жилых комплексов общей площадью более 60 тыс. кв. м. В том числе такие знаковые объекты как первый в регионе жилой комплекс эко-класса «GREEN PARK» (2-я очередь) в столице Поморья, и крупнейший стройобъект в городе корабелов – ЖК «PARUS», завершивший архитектурно-градостроительный облик пл. им. Пашаева.
В прошлом году Группа «Аквилон» приступила к строительству в двух городах пяти новых жилых комплексов общей площадью около 110 тыс. кв. м. Среди них – проекты комплексного освоения территории – новые микрорайоны «Аквилон REKA» в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в Северодвинске.
Старт продаж новых объектов благоприятно повлиял увеличение количества сделок по приобретению квартир. Общий рост их числа в 2020 году составил 30,5% (и на 18,6% по общей сумме), по сравнению с 2019 годом. Положительно повлияли на рост объемов продаж рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам и участие Группы «Аквилон» в программе «Ипотека с господдержкой». Доля ипотечных сделок выросла на 15%, общая доля реализованных с использованием ипотечного кредитования квартир составила 70%. При этом в декабре зафиксировано рекордное количество покупок с использованием ипотеки.
Напомним, что президент Владимир Путин назвал обеспечение жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поставлена важнейшая стратегическая задача – к 2030 году построить 1 млрд. кв. м нового, современного жилья. Поэтому федеральное правительство требует, чтобы во всех регионах была активно развернута работу по подготовке площадок для такого масштабного строительства. В том числе и за счет привлечения внебюджетных средств девелоперских компаний.
В прошлом году земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья.
В Северодвинске продолжается работа по первому в регионе масштабному инвестпроекту в сфере комплексного освоения территории, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Общий объем инвестиций составит 2,23 млрд. рублей. В соответствии с контрактом между застройщиком и муниципалитетом вложения в социальные объекты превышает 10% от общего объёма привлекаемых внебюджетных средств. Группа «Аквилон» построит и передаст муниципалитету полностью укомплектованный детсад, и выполнит комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное с берегоукреплением. Концептуально она представляет собой современное городское пространство, предназначенное для разнообразного активного отдыха с учетом потребностей всех жителей Северодвинска. Оба объекта сдаются «под ключ» и передаются в собственность муниципалитета. При этом застройщик несет гарантийные обязательства по ним в течение 5 лет.
Кроме того, в городе корабелов ведется проектирование нового микрорайона площадью более 30 тыс. кв. м в районе ул. Первомайская, предусматривающие реновацию за счет застройщика общественного пространства – привокзальной площади.
В Архангельске ведется проектирование второго эко-комплекса в округе Майская Горка на пр. Ленинградский, 40. Концепция проекта общей площадью около 23 тыс. кв. м выходит за рамки только благоустройства придомовой территории, и будет иметь продолжения в создании сообщества соседей, своего «зеленого мира». Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями. Предварительный срок реализации проекта 2,5 - 3 года.
В квартале на пр. Обводный канал – ул. Поморская – ул. Володарского проектируется два новых жилых комплекса. По программе развития застроенных территорий застройщик за свой счет расселит расположенные здесь аварийные деревянные дома. Кроме того, Группа «Аквилон» построит детский сад - ясли на 75 мест, которые будут переданы муниципалитету, а также выполнит комплексное благоустройство территории.
Также в конце прошлого года был приобретен ряд участков для проектирования и нового жилья в Архангельске и Северодвинске.
В наступившем 2021 году Группа «Аквилон» планирует завершить в двух городах Поморья строительство 9 новых жилых комплексов общей площадью более 120 тыс. кв. м.