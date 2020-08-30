В новый год с новой работой. Лучшие вакансии по Архангельской области этой недели

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/3hvpPoQ (от 200 000 руб. на руки)
Начальник строительного филиала (г. Мирный) - https://bit.ly/3n0oB68 (от 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
Директор по лесопильному производству - https://bit.ly/37Yxf0K (от 150 000 руб. на руки)
Технический директор - https://bit.ly/2WShnH0 (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Заместитель директора по качеству и технологии (деревообработка) - https://bit.ly/3pykMH3 (от 100 000 руб. на руки)