Парк на берегу озера Театрального начнут строить уже в следующем году

В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
О том, как идет проектирование парка в интервью журналисту Алексею Рэдфорду на телеканале СТВ рассказал председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
- Мы приняли решение не откладывать строительство парка – его обустройство на берегу озера Театральное начнется одновременно с возведением первой очереди жилых домов. Сейчас завершается разработка проекта, окончательный вариант, созданный на основе предложений горожан, будет готов в феврале. Мы намерены полностью выполнить свои обязательства по инвестиционному контракту и сделать для жителей Северодвинска новую, комфортную общедоступную зону отдыха, - отметил Александр Фролов.
Интервью можно увидеть в эфире на телеканале СТВ 29 декабря в 18:50, 21:55, 23:45, и 30 декабря в 6:50, 8:30, 12:30, 14:30, а также на странице телекомпании в социальной сети.
Напомним, что президент Владимир Путин назвал обеспечение жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поставлена важнейшая стратегическая задача – к 2030 году построить 1 млрд. кв. м нового, современного жилья. Поэтому федеральное правительство требует, чтобы во всех регионах была активно развернута работу по подготовке площадок для такого масштабного строительства. В том числе и за счет привлечения внебюджетных средств девелоперских компаний.
Именно эту задачу решает первый в регионе масштабный инвестпроект в сфере комплексного освоения территории. Общий объем инвестиций составит 2,23 млрд. рублей. В соответствии с контрактом между застройщиком и муниципалитетом вложения в социальные объекты превышает 10% от общего объёма привлекаемых внебюджетных средств.
На арендуемом участке площадью 9,5 га, помимо современной жилой застройки, инвестор построит и передаст муниципалитету полностью укомплектованный детсад. А также выполнит комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное с берегоукреплением. Концептуально она представляет собой современное городское пространство, предназначенное для разнообразного активного отдыха с учетом потребностей всех жителей Северодвинска. Оба объекта сдаются «под ключ» и передаются в собственность муниципалитета. При этом застройщик несет гарантийные обязательства по ним в течение 5 лет.