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90% жителей Поморья не несут рабочие проблемы в семью

. Служба исследований hh.ru в конце декабря провела опрос среди более 6400 работников, в том числе, из Архангельской области, и выяснила, кто и как распоряжается своим рабочим временим в будни, сколько минут уходит на обед и занимаются ли люди решением рабочих вопросов в свободное от работы время.

21% опрошенных работающих респондентов из Архангельской области утверждают, что в течение типичного рабочего дня тратят непосредственно на работу от 91% до 100% времени. Ещё 24% заявляют, что доля времени на работу у них — до 90%. Женщины чаще выбирали более высокие значения, чем мужчины, т.е. они тратят на работу в течение дня больше времени: 51% женщин выбрал значения больше 81%, а среди мужчина таких лишь 40%. Также, чем моложе соискатель, тем вероятнее он тратит на работу меньше времени, чем более возрастные соискатели.

«Половина работающих соискателей в Архангельске, принявших участие в опросе, тратят на обед от 15 до 30 минут, что в среднем соответствует данным по России. 16% тратят на обед менее 15 минут: самая высокая доля таких респондентов — в туристической (30%) и медицинской (27%) сферах. 30% тратят на обед от 30 до 60 минут. Более часа обедают лишь 3%: выше всего эта доля в сферах искусства и добычи сырья (по 7%)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Занимаются рабочими задачами во внерабочее время так или иначе почти все опрошенные работающие соискатели: лишь 9% в Архангельске заявили, что никогда не доделывают рабочие задачи во внерабочее время. 11% делают так почти всегда, 23% — часто, ещё 32% — иногда, 24% — редко. Почти всегда занимаются рабочими задачами во внерабочее время по 20% представителей топ-менеджмента и сферы искусства и масс-медиа. А 28% работников из сферы «Рабочий персонал», напротив, никогда так не делают.

Среди соискателей, успевших за время эпидемии поработать удалённо и продолжающих работать в таком формате, 43% в Архангельске заявили, что в связи с переходом на «удалёнку» стали работать больше. Для 27% ничего не изменилось, по их собственным словам. Выше всего доля тех, кто не почувствовал увеличения объемов работы в сфере производства и безопасности (по 23%). Больше стали работать с переходом на дистанционный формат каждый второй представитель бухгалтерской сферы, а также из сферы ИT.

29 декабрь 09:11 | : Экономика

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