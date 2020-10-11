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Россияне в будущем году ставят на деньги и стабильность

Россияне ждут повышения зарплаты, стабильности и карьерного роста в 2021 году. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей трудоустроенного населения из всех округов страны.

Больше половины россиян в предстоящем году ожидают повышения зарплаты (59%). Стабильность важна 36% респондентов. Карьерного роста хотят 29% россиян. Работать под началом адекватного руководства в 2021 году мечтают 26% опрошенных. Каждый четвертый рассчитывает на новые интересные задачи и проекты (25%). 17% россиян хотят улучшения рабочих условий. Для 16% респондентов важен апгрейд системы мотивации. Каждый одиннадцатый хочет признания своего труда (9%). Снижения нагрузки и улучшения отношений в коллективе в 2021 году ждут 5 и 4% респондентов соответственно. 8% ответивших признались, что уже ничего не ждут от работы в будущем году.

Повышения зарплаты женщины и мужчины ждут одинаково (59 и 60% соответственно), а вот о стабильности и новых задачах женщины мечтают чаще мужчин.

Чаще остальных же о повышении зарплаты говорили респонденты с доходом от 30 до 50 тыс. руб. в месяц (66%). Карьерного роста и стабильности в наступающем году больше всего ждут респонденты моложе 24 лет (41 и 50% соответственно).

29 декабрь 07:12 | : Экономика

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