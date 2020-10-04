Половина жителей Поморья останется без новогодней премии

Служба исследований hh.ru в начале декабря провела опрос среди 13 000 работников, в том числе, из Архангельской области, и выяснила, кто из них получит годовую премию по итогам года. Также согласно аналитике сервиса «Банк заработных плат hh.ru», в котором участвуют крупные и средние работодатели со всей страны, стало известно, когда российские работодатели планируют индексацию зарплат для своих сотрудников.
По результатам опроса, только 9% счастливчиков из Архангельской области получат годовую премию в полном размере в канун этого Нового года, что равно общероссийским показателям. 6% получат в 2020 году премию частично. Еще 6% опрошенным не повезло – в этом году они остались без премирования, хотя обычно получают. При этом каждый третий в регионе на момент проведения опроса был в неведении, будет ли у него годовая премия. Обычно никогда предновогоднюю премию не получают и в 2020 также останутся без премии за год 50% из числа опрошенных в Архангельской области.
«Выше всего доля тех, кто получит полную годовую премию в этом году— в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). А меньше всего доля тех, кто будет вознагражден премией по итогам 2020 года в сфере «Продажи», «Туризм, гостиницы и рестораны», а также «Маркетинг, реклама и PR». Как признались представители из сфер «Закупки» (49%), «Административный персонал» (51%), «Рабочий персонал» (56%) они никогда не получают годовое премирование», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Кроме того, согласно аналитике «Банк заработных плат hh.ru», каждая пятая компания в России готова к пересмотру заработных плат сотрудников в декабре 2020 – январе 2021, еще 13% компаний начнут рассмотрение в январе, а вот 6% только в апреле грядущего года. Средняя сумма пересмотра зарплат в сторону повышения составляет пять тысяч рублей. При этом в 42% компаний пересмотр стартует по решению руководства, а 34% проводят индексацию зарплат раз в год, 17% не будут пересматривать вовсе.
В 2020 году рост зарплат значительно замедлился как в российских, так и в иностранных компаниях. Темпы изменения заработной платы в 2020 году по сравнению с 2019 снизились в среднем на 3%. При этом произошел небольшой рост фиксированной части зарплаты как в российских, так и в иностранных компаниях. Но переменная часть зарплаты у работников снизилась как в России, так и в иностранных компаниях. Так, в 2020 у российского линейного руководителя падение переменной части зарплаты произошло на 0,7%, у иностранного на 7,3%. В свою очередь за время пандемии уменьшилась разница в совокупных доходах российских и иностранных компаниях: у линейных руководителей (20% разницы), у специалистов (13%), у работников начального уровня (10%).