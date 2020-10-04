Больше половины россиян за введение акцизов для трудовых мигрантов

Вице-премьер Ю.Трутнев предложил ввести акциз для компаний за привлечение трудовых мигрантов на новых проектах. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, поддерживают ли россияне эту инициативу. В опросе приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.
Идею взимать косвенный налог с компаний, привлекающих иностранную рабочую силу, поддержали 52% россиян: «Корпорации все равно найдут выход использовать труд дешевых мигрантов, пусть хотя бы в казну платят!»; «Чем больше налогов и акцизов будет наложено на эти организации, тем меньше будет среди нас мигрантов и больше рабочих мест для россиян».
Против идеи нового акциза для бизнеса 22%. Их доводы разнятся. Большинство считает, что нужны не акцизы, а полный запрет на въезд низкоквалифицированных рабочих из стран СНГ: «Внести в УК статью об уголовной ответственности для компаний, привлекающих трудовых мигрантов!»; «Права мигрантов нарушаются, живут они в нечеловеческих условиях». Единицы предлагают «не кошмарить бизнес» и напоминают о том, что мигрант мигранту рознь: «Компании будут испытывать затруднения в найме иностранных специалистов узкого профиля, которые могут принести в отрасль новые технологии».
Идею взимания акциза с работодателей, использующих труд иностранных работников, мужчины поддерживают значительно активнее женщин: 59 и 39% соответственно. Число сторонников инициативы растет и с увеличением возраста опрошенных: 37% среди респондентов до 34 лет и 60% среди россиян старше 45 лет.