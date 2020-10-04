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Вслед за «Хоттабычем». «Архсеверстрой» попал в «черный список» мэрии

Сообщает пресс-служба администрации столицы области:

Ранее администрация Архангельска инициировала внесение в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Хоттабыч». Второй стала фирма «Архангельсксеверстрой», которая не выполнила ремонт игрового оборудования в Ломоносовском округе.

 

Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту детских площадок был подписан между администрацией Ломоносовского округа и ООО «Архангельсксеверстрой» 30 сентября. Подрядчик согласился завершить работы до 1 декабря, но так и не приступил к исполнению контракта. 1 декабря заказчик в одностороннем порядке контракт расторг и подал документы в УФАС на включение организации в реестр недобросовестных поставщиков.

 Комиссия УФАС по Архангельской области пришла к выводу, что у подрядчика была возможность исполнить контракт в срок, но он ею не воспользовался. ООО «Архангельсксеверстрой» подлежит внесению в реестр недобросовестных поставщиков и в дальнейшем не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

 - После завершения зимнего сезона мы оценим актуальное состояние оборудования на детских площадках, сформируем новый перечень. Потребуются дополнительные средства на выполнение ремонта. Будет заключаться новый контракт, и мы надеемся, что на его выполнение заявятся добросовестные предприниматели или предприятия, - отметила глава администрации Ломоносовского округа Вера Пономарева.

 

26 декабрь 14:11 | : Экономика / Скандалы

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